وصفة سحرية لتنظيف خشب المطبخ و تلميعه هيرجع زي الجديد بدون مجهود

كما أنه معروف أن الخل له فاعلية كبيرة في إزالة الدهون وتنظيف المطبخ من الأوساخ وكذلك تلميعه، حيث يمكن استخدامه على قطعة قماش بشكل مركز ومن ثم تلميع الخشب به، وبعد ذلك نستخدم قطعة قماش بها ماء للمزيد من التلميع ونجففه بقطعة قماش جافة بعد ذلك.