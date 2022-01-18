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عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتنظيف خشب المطبخ و تلميعه هيرجع زي الجديد بدون مجهود - ثقفني
تنظيف الخشب بشكل مستمر شيء ضروري للغاية، ويعتبر المطبخ من أهم الأركان في البيت بشكل عام ويحتاج لمن يهتم به كثيراً، لذلك نفضل دائماً اختيار الطريقة المناسبة التي يمكنها أن تزيل كافة الأوساخ والدهون منه، حيث تتنوع الطرق بشكل كبير للغاية، وبداخل موضوعنا سنوضح هذه الطرق التي يمكن استخدامها بسهولة في الحصول على مطبخ مميز خالي من الأوساخ.
طرق تنظيف المطبخ
- تتنوع الطرق بشكل كبير، ولكن هناك ما يمكنه تنظيف وإزالة الدهون من الخشب بفاعلية كبيرة، وتأتي أهم الطرق بهذا الشكل:
سائل غسل الأطباق
- هناك مكون يتوفر لدينا بشكل كبير وهو سائل غسل الأطباق، فعند استخدامه في إزالة الأوساخ يكون فعال للغاية، حيث يمكن تركه لفترة على الدهون وسيتم فركها وإزالتها على الفور.
بخاخ تنظيف الخشب
- يمكن أن نقوم بخلط بعض من المكونات معاً للحصول على مكون يمكنه إزالة الدهون، فمن خلال وضع كوبين من الماء مع نصف كوب من الكلور ونصف كوب من سائل الأطباق، ثم مزجهم جيداً ليتم استخدامه في إزالة الأوساخ وتلميع خشب المطبخ.
الخل والماء
- كما أنه معروف أن الخل له فاعلية كبيرة في إزالة الدهون وتنظيف المطبخ من الأوساخ وكذلك تلميعه، حيث يمكن استخدامه على قطعة قماش بشكل مركز ومن ثم تلميع الخشب به، وبعد ذلك نستخدم قطعة قماش بها ماء للمزيد من التلميع ونجففه بقطعة قماش جافة بعد ذلك.
البيكنج صودا والماء
- كما أنه من الطرق المعروفة أنه يمكن استخدام خليط آخر ألا وهو البيكنج صودا مع الماء، فعند وضع الخليط على الدهون وتركه سيتم تفتيت هذا، مع استخدام قطعة جافة من القماش قادرة على تجفيف المكان جيداً بعد التنظيف الفعال
- التنظيف المستمر للخشب أمر ضروري للغاية ، والمطبخ بشكل عام من أهم أركان المنزل ويتطلب شخصًا شديد العناية ، لذلك نفضل دائمًا اختيار الطريقة الصحيحة لإزالة كل الأوساخ والدهون من هذا ، نظرًا لاختلاف الأساليب على نطاق واسع ، في موضوعنا ، سنشرح الطرق التي يمكن استخدامها بسهولة للحصول على مطبخ فريد بدون وسخ.
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