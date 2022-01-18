انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة atv الجديد 2022 التركية لمتابعة قيامة عثمان 3 الملحمي على النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من خلال ضبط تردد قناة atv الجديد 2022 التركية عبر القمر الصناعي النايل سات يمكنك متابعة وبسهولة حلقات ملسل قيامة عثمان 3 الملحمي والاستمتاع بالمشاهدة بجودة عالية، فمن الجدير بالذكر أن قناة atv التركية استطاعت أن تجذب انتباه المشاهدين لها، وتضع إسمها بقوة بين أوائل القنوات المنافسة على صدارة أرقام المتابعين، من خلال عرض المحتوى المميز والمفضل لدى المواطن العربي، حيث نجد في السنوات السابقة اهتمام المشاهدين في دول الشرق الأوسط والوطن العربي بمتابعة الدراما التركية، فيما يلي نستعرض تحديث تردد قناة atv الجديد 2022.

قناة atv التركية

تمكنت المسلسلات التركية بفرض نفسها وبقوة على الساحة الفنية، لأنها عرضت الكثير من الموضوعات الشيقة والمتميزة، منها الاجتماعي والرومانسي، والتاريخي، بخلاف حب المتابعين في الإطلاع على الثقافات المتنوعة من الدول الأخرى، كما نجد تقارب كثير بين الثقافة التركية والثقافة العربية ساعد في متابعة المشاهدين لها.

وقد قامت قناة اي تي في التركية بعرض أشهر المسلسلات في تركيا، والذي حصد ملايين المشاهدين أمام الشاشات، وتصدر مواقع البحث عن مواعيد الحلقات، والقنوات الفضائية العارضة له، وهو مسلسل قيامة عثمان الذي يعرض قصة تاريخية واقعية، عن تأسيس دولة تركيا، بكل ما تعرضت له من مكائد وعراقيل.

تردد قناة atv الجديد 2022

تبث قناة أي تي في التركية محتواها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وترك سات، بهدف التغطية لأكبر عدد من الدول، وتقديم أفضل جودة للمتابعين، عن طريق استمرار البث دون انقطاع، أو حدوث تشويش في الصوت والصورة، وفي السطور التالية نقدم لحضراتكم تردد قناة اي تي في التركية على النايل سات.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الشبكي: 10796 هيرتز.

الاستقطاب الأفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أهم المسلسلات المعروضة على قناة اي تي في التركية ATV 2022

مسلسل زهرة الثالوث.

مسلسل قيامة عثمان.

كما تقدم القناة عدد متنوع من البرامج المختلفة، وتغطي كافة الأحداث في الساحة الفنية، وتنقل أخبار مشاهير الوسط الفني، التي تهم المتابعين.