انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث تردد قناة الجزيرة مباشر والجزيرة الإخبارية 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

من خلال ضبط تردد قناة الجزيرة مباشر والجزيرة الإخبارية 2022 يمكنك الاستمتاع بقناتين من أكثر المجموعات الفضائية في الوطن العربي والشرق الأوسط مهنية وموضوعية واحترافية في العمل، وهي شبكة قنوات الجزيرة القطرية والتي استطاعت أن تحفر باسم من ذهب وسط أعداد لا حصر لها من القنوات، حيث تعد قنوات الجزيرة من أهم قنوات الأخبار في العالم الغربي وذلك لأنها تحرص على تغطية جميع الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية، ولكنها تتركز على الأخبار السياسية وتحليل الأحداث والقضايا الهامة والشائكة في جميع الدول العربية، تابع للمزويد من تفاصيل كيفية تثيت وضبط تحديث تردد قناة الجزيرة مباشر والجزيرة الإخبارية 2022 الجديد.

تردد قناة الجزيرة 2022

كما أنشأت مؤسسة الجزيرة مجموعة قنوات الجزيرة مباشر لعدد من الدول العربية تقوم ببث أهم الأحداث داخل حدودها على الهواء مباشرة لكل المتابعين الكرام، وذلك لأنها تمتلك السبق والصدارة دومًا في نقل الحدث وصناعة الأخبار المهمة.

Advertisements

وتعمل إدارة المجموعة جاهدة على تغطية جميع دول العالم حيث تقوم ببث قنواتها على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات وهوت بيرد لضمان جودة بث عالية.

في مقالنا اليوم نقدم معكم متابعينا التردد الجديد لقنوات الجزيرة على كل الأقمار الصناعية التي تبث محتوى القناة.

Advertisements

تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي نايل سات

التردد 10971

الاستقطاب عمودي V

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ ¾

الجودة SD

تردد آخر لقناة الجزيرة على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12520

الاستقطاب أفقي H

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11045

الاستقطاب أفقي H

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد 12111

الاستقطاب عمودي V

معامل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة SD