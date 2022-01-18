شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية للعودة للمدارس بخصم 60% لفترة محدودة Panda من مجلة بنده

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عمر شويل - جدة من داخل فروع هايبر بنده وبنده ماركت Panda hyper market بالمملكة العربية السعودية تتوفر الكثير من الخصومات الحصرية على أسعار العديد من الأجهزة الكهربائية الحديثة، وغيرها من السلع الموفرة للكهرباء والوقت، كل هذه العروض وأكثر مستمرة لفترة محدودة بمناسبة العودة للمدارس في كل فروع بنده ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الأساسية بكل منزل، ننقلها لكم فقط عبر موقعنا (ثقفني) لجديد كل عروض وأخبار الدول العربية، وإليكم تفاصيلها:

عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية

عروض كثيرة متميزة ننقلها لكم فقط عبر موقع ثقفني بكل تفاصيلها من بنده مثل: عرض خاص على سعر موزع المياه الحار والبارد من جيباس Geepas، وعرض آخر منهم على سعر القلاية بدون زيت من تيفال، وخصم آخر منهم على سعر عصارة مولينكس، وغيرهم على سعر قدر الضغط الكهربائي من كي أون.

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خصومات أخرى عديدة تفرها لكم فروع بنده بالسعودية، ومنها: عرض خاص على سعر قطاعة كوين، وغيرها على سعر قطاعة فيليبس، وخصم منهم آخر على سعر المايكروويف الرقمي من جيباس، كما لديهم خصم آخر على سعر محضرة القهوة من بلاك آند ديكر Black and decker، وخصم آخر منهم على سعر محضرة القهوة من فيليبس Philips.

عروض حصرية من بنده ماركت Panda market

خصومات عديدة من بنده هايبر ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر تلفزيون سكاي وورث من جوجل 55 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر تلفزيون سكاي وورث 70 بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر الشاحن المتنقل من أووي، وغيرهم على سعر سكاي وورث 42 بوصة، وعرض آخر منهم على سعر مضخم الصوت من سكاي ورث، وغيرهم من خصومات على أسعار كابل الأيفون، كما لديهم عرض آخر منهم على سعر سماعات آبل إيير بودس للأيفون، وعرض آخر منهم على سعر ساعة آبل الذكية اس إي.