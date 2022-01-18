شوف خصومات تصل إلى 60% على الأجهزة الكهربائية الحديثة من بنده عروض السعودية Hyper Panda

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عمر شويل - جدة بخصومات تصل إلى 60% تعود لكم مجموعة بنده Panda market، وبنده أون لاين Panda online بخصومات مميزة جداً على كافة أنواع أجهزة المطبخ العصرية التي تساعد كل ربة أسرة على توفير الوقت والجهد في الأعمال المنزلية، وتخفيضات أخرى عديدة من بنده ماركت على كثير من أجهزة المنزل، وعلى المنتجات الغذائية، وغيرهم من أحدث العروض الحصرية المتوفرة فقط ببنده ماركت في السعودية في الفترة من 18 يناير 2022، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع من خلال موقع ثقفني:

بنده عروض السعودية على الأجهزة الكهربائية Panda market offers

سلع عديدة بأسعار متميزة من بنده ماركت وهايبر بنده Hyper Panda بمدن السعودية، وتشمل: خصم مميز على سعر القلاية بدون زيت من فيليبس، وخصم آخر منهم على سعر عصارة مولينكس، كما يوجد خصم حصري منهم على سعر غلاية فيليبس Philips، وخصم آخر منهم على سعر عجانة جيباس Geepas، وتنزيلات حصرية منهم على أسعار محضرة الطعام من مولينكس Moulinex، وغيرهم من خصومات على أسعار طاهية الأرز من سينكور.

تنزيلات يناير ضمن خصومات بندة الصفحة الرئيسية Panda

توجد خصومات عديدة حصرية من بنده ماركت بالمملكة على كلاً من: طاهية هالوجين أي تي سي الكهربائية، وخصم آخر منهم على سعر قطاعة مولينكس الفرنسية Moulinex، وخصم آخر منهم على أسعار قوارير المياه من لوك آند لوك، وعرض مميز آخر منهم على سعر ترمس دبل ستيل من ماركة Look and look، وغيرهم على سعر قدر الضغط الكهربائي من ماركة السيف، وخصم آخر منهم على سعر الترمس الستانليس ستيل من شها، وكذلك يوجد عرض ممتاز على سعر القطاعة المتميزة 3 شفرات، وخصم آخر منهم على سعر زمزمية المياه الستيل بمقبض من شها، وتنزيل آخر منهم على سعر المكنسة الكهربائية من جيباس.

تنزيلات بنده السعودية

يوجد أيضاً بفروع بنده ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية خصومات مميزة على أسعار: الشواية المتميزة مع الغطاء من ماركة كليك أون Click on، وعرض آخر منهم على سعر محضرة القهوة.