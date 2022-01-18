شوف عروض ساكو saco اليوم تخفيضات متجر ساكو 60% على الجلسات الخارجية

عروض ساكو saco اليوم أقوى وفرصة التوفير أكبر، حيث يعرض متجر ساكو مجموعة متنوعة من الجلسات الخارجية الكشتات بخصومات مذهلة تصل إلى 60% من سعر المنتج الأصلي، وفي عروض بداية العام تبدأ متاجر السعودية بعمل خصومات على أفضل المنتجات وأكثرها طلبًا ومبيعًا في المملكة السعودية، وتشمل عروض السعودية مجموعة من أطقم الجلوس الخارجية تكفي لعدد أشخاص مناسب، وتتمتع بالرفاهية الكاملة بحيث تناسب التغيرات المناخية، ويضمن لكم متجر ساكو أعلى الخامات من حيث المتانة والتصميمات الجذابة الراقية، والتي تضفي لمسات جمالية لحديقة منزلك.

عروض ساكو saco اليوم

يعرض متجر ساكو عروض المظلات الخارجية التي تتميز بتغطيتها لمساحة كبيرة من المقاعد، مما يتيح للمستخدم قضاء وقت ممتع مع عائلته وأصدقائه داخل المنزل، والإستمتاع بأجواء الطقس الشتوي الساحر، كما تصلح أغلب الجلسات وبخاصةً المظلات لمختلف أنواع الفصول، فهي تتحمل العوامل المناخية المتغيرة التي تمر بها المملكة طوال العام، إلى جانب مميزات الرفاهية التي تتمتع بها المظلات، فبعضها مزود بأجهزة الرذاذ بقوة عالية، مما توفر أجواء لطيفة نسبيًا خلال فصل الصيف، فهي بذلك تبدو مقاومة لجفاف الطقس وملطفة للحرارة الشديدة.

مظلة 3 متر مزودة بقاعدة + رذاذ 12 فولت 90 وات بسعر حصري 1343 بدلًا من 1919 ريال سعودي.

طقم جلوس مزود بمظلة + 1 طاولة + 7 مقاعد أنيق من حيث التصميم بسعر 5481 بدلًا من 7830 ريال سعودي.

متجر saco عروض

تتنوع الجلسات الخارجية بين أطقم كاملة تشمل طاولة طعام كبيرة الحجم ومقاعد متعددة، بينما يشمل البعض على مقاعد مريحة وكبيرة الحجم وطاولة تقديم صغيرة الحجم، بينما تتنوع الجلسات من حيث التصميمات، والخامات المستخدمة، إلى جانب اختيار اللون الذي يتناسب مع ديكور الحديقة، بعض أطقم الجلوس أيضًا تشتمل على مظلة تكفي مقاعدها وتوفر أجواء لطيفة وحماية من أشعة الشمس المباشرة.