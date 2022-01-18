شوف عروض ساكو saco اليوم تخفيضات ساكو عروض الأجهزة بخصومات 60%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو saco اليوم أوفر عروض أسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة بخصومات 60% من متجر ساكو السعودية، حيث يوفر المتجر لعملائه عروض وتخفيضات بداية العام الجديد، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأثاث الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى عروض الإلكترونيات والجوالات واكسسوارات الجوال أيضًا، كما تشمل العروض على مجموعة متنوعة من الأجهزة الصغيرة بتخفيضات حصرية من متجر ساكو الإلكتروني، بإمكانكم التسوق من موقع ساكو الرسمي والحصول على المنتجات بأسعار مذهلة وحصرية، والإستعانة بخدمة تقسيط ساكو في حالة عدم التمكن من الدفع النقدي، وبإمكانك أيضًا التوجه لأقرب فروع ساكو المحيطة بك والمنتشرة بجميع مدن المملكة السعودية، واستلام منتجاتك من الفروع، أو بإمكانك طلب التوصيل المنزلي والحصول على منتجاتك المفضلة حتى باب المنزل، إليكم صور وتفاصيل العروض والمنتجات.

عروض ساكو Saco اليوم

تضم تخفيضات ساكو اليوم أجهزة الخلاطات الكهربائية وملحقاتها، إلى جانب الخلاط اليدوي، كما تضم أجهزة تحضير القهوة بمختلف أنواعها المفلترة والقهوة اسبريسو والقهوة التركي وغيرها، وتشمل العروض أيضًا صانعة القهوة اسبريسو كابتشينو، محضرة الطعام المتعدد الاستخدامات.

صانع القهوة كابتشينو 1100 وات متوفر باللون الأسود بسعر 869 ريال.

قلاية هوائية 1.2 كجم سعة 4 لتر بقوة 1500 وات بسعر 459.75 ريال.

محضرة الطعام 6.7 لتر بقوة 1200 وات + 3 ملحقات بسعر 2399 ريال بدلًا من 2999 ريال.

متجر ساكو

قطاعات البصل والخضروات، إلى جانب أجهزة القلايات الهوائية الأكثر مبيعًا على الموقع، وبإمكانكم اختيار ما يناسبكم بين مجموعة متنوعة من الأجهزة العصرية، والتي تسهل من عملية إعداد الطعام والإستمتاع بنمط حياة صحي خالي من المواد الضارة.

قلاية ملتي فراي سعة 1.7 كجم تعمل بقوة 1470 وات + مؤثت LED بسعر 1399 ريال.

قطاعة بصل فيليبس 1.1 لتر بقوة 500 وات بسعر 199 ريال.

محضر الطعام تيتانيوم سعة 6.7 لتر بقوة 1700 وات بسعر 3399 ريال.

عروض saco السعودية

أجهزة العصارات من أهم الأجهزة العصرية التي تسهل عملية تحضير العصائر الطبيعية الطازجة، بالإضافة إلى عصائر الخضروات الصحية والتي تُعد من أساسيات أنظمة الرجيم الصحي الذي يعتمد نظام غذائي متوازن وبشكل أساسي على الخضروات والفواكه لإمداد الجسم بما يحتاجه من العناصر الغذائية المختلفة، بما يضمن سلامة المستخدم ويضمن أيضًا عدم إهدار المكونات الطبيعية.