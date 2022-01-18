شوف عروض هايبر بنده بمناسبة العودة إلى المدارس

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع يقوم هايبر بنده بتقديم، أقوى العروض والخصومات بمناسبة العودة للمدارس، ويتسارع جميع عملاء هايبر بنده للحصول أفضل المنتجات التي يقدمها هايبر بنده والتي يتم عرضها مع أقوى العروض والخصومات،وفي هذا الأسبوع يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات على منتجات العناية بالأطفال، ومنتجات العناية بالشعر، والأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، كما يقوم هايبر بنده في بروشور العروض بتقديم خصومات على اللحوم، والدجاج، ومستلزمات العناية الشخصية، والمشروبات الغذائية، والخضروات، وتكون هذه العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 9 جمادي الثاني إلى الثلاثاء الموافق 15 جمادي الثاني، وفي السطور القادمة سنعرض لكم بعض من هذه العروض.

عروض هايبر بنده

قم بالحصول على خضار سديا بوزن 900 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 37.95 ريال سعودي (1+1).

اشتري أصابع الدجاج جامبو الكبير بوزن 1000 جرام، بسعر 37.50 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي (1+1).

قم بشراء قطع الدجاج الكبير بوزن 400 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 39.90 ريال سعودي (1+1).

أيضا يقدم الهايبر عرض على برجر دجاج مغلف بالخبز (8 قطع) بوزن 400 جرام، بسعر 18.50 ريال سعودي بدلا من 37 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على خضروات مشكلة / بازلاء خضراء الكبير بوزن 900 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 23.90 ريال سعودي (1+1).

قم بالحصول على بوب كورن الدجاج / ناجت السنبلة بوزن 400 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 41.90 ريال سعودي (1+1).

هايبر بنده

كما يمكنك الحصول على حليب مجفف كامل الدسم المراعي بوزن (2000 جرام +500 جرام)، بسعر 56.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 73.95 ريال سعودي للحبة.

احصل على شبية قشطة بوك بوزن 170 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 14 ريال سعودي ل أربع حبات.

قم بشراء حليب مركز المراعي بوزن 170 جرام (5+1)، بسعر 11.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 14.75 ريال سعودي للعلبة.

عروض بنده