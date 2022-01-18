شوف عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية أقوى عروض الشتاء أغتنم الفرصة

عروض العثيم اليوم تقدم أقوى عروض الشتاء على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من ماركات متعددة متميزة بالدقة والمتانة وجودة الصنع بالإضافة إلى الأسعار المقبولة مقابل هذه الجودة، ولكن رغم ذلك فإن مجموعة أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض تنافسية على هذه المنتجات بأسعار مخفضة وتخفيضات قد تصل 50%،. هذا بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والبقالة وعروض أقسام منتجات العناية الشخصية والمنزلية والملابس وغيرها، حيث أن مجموعة شركات العثيم تكون حريصة دائماً على توفير تخفيضات جيدة للسلع والمنتجات التي لا غنى عنها في كل بيت لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية لمحدودي الدخل من المواطنين السعوديين، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض قسم الأجهزة لهذا الأسبوع.

عروض العثيم اليوم للأجهزة الكهربائية المتنوعة:

دفاية زيت من دوتس متوفرة بحجم 11 شمعة فقط بسعر 199 ريال سعودي، أما حجم 13 شمعة بسعر 219 ريال سعودي.

دفاية كهربائية دوتس 24 اي- أن اي بسعر 129 ريال سعودي.

قلاية زيت كولين عميقة سعة 3 لتر بسعر 135 ريال سعودي.

خلاط كينود مع مطحنتين بسعر 159 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون امبيكس ال اي دي سمارت مقاس 42 بوصة بسعر 869 ريال سعودي.

جيباس شاشة تلفزيون ال اي دي سمارت مقاس 40 بوصة بسعر 969 ريال سعودي.

سهم شاشة تلفزيون ال اي دي سمارت مقاس 58 بوصة بسعر 1,499 ريال سعودي.

رسيفر وافيليت ديجيتال بسعر 59 ريال سعودي.

وأقوى العروض على شاشة تلفزيون أرو ال اي دي سمارت مقاس 65 بوصة بسعر 1,879 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية المختلفة:

طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.

قدر هوم أواي بغطاء بمقاسين مختلفين بسعر 60 و 65 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف متوفر بمقاسين مختلفين بسعر 109 و 125 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد مكون من 8 قطع بسعر 119 ريال سعودي.