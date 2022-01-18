شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 50 % حتى نهاية الآسبوع

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تعد شركة متخصصة في كل الإلكترونيات وتعمل على بيعها بأسعار تتناسب مع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي لها في بيع أيضًا كل الأجهزة المنزلية وتقوم بتوفيرها بإستمرار، حيث أن شركة اكسترا تم تأسيسها في عام 2003،، وأيضًا تعتبر شركة مساهمة دخلت للأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية بنهاية شهر ديسمبر في سنة 2018، فهي تختص في البيع لكافة هواتف الجوال الكاميرات مع عدة أشياء ثانية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا شركة متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة من ضمن الشركات المستمرة في تقديم العروض الكبيرة والقوية مع الخصومات المذهلة والرائعة، وأيضًا تكون حريصة لتقديم تلك العروض والأسعار لكي يتم تواجدها بأسعار متناسبة مع جميع المواطنين والأشخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون متخصصة في البيع لجميع أنواع الإلكترونيات عن طريق التجزئة ومعها الأجهزة المنزلية وغيرها.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية السماعة اللاسلكية من النوع هونر إكس 1 باللون الأبيض سعرها يكون 99 بدلًا من 119 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم ماكينة إزالة الشعر من النوع سيلك بيل 9 للاستعمال الجاف أو مع الماء مع سبع إضافات تكون بسعر 699 بدلًا من 799 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية آلة تجعيد الشعر من النوع فيليبس مع الإعدادات الرقمية الخاصة بدرجة الحرارة سعرها يكون 169 بدلًا من 209 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الشهرية

خصومات اكسترا الأسبوعية آلة تمليس الشعر عن طريق البخار من النوع بيبي ليس حرارة 230 من السيراميك تكون بسعر 439 بدلًا من 499 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية لافا بينكو إم 700 يدعم الواي فاي 7 إنش يكون بسعر 299 بدلًا من 499 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الأسبوعية