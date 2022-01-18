شوف عروض بنده الجديدة أقوى الخصومات على جميع المنتجات تصل ل 60% شاهد العروض الآن

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عروض بنده السعودية، يقوم هايبر بنده بتوفير على العروض الرائعة والمذهلة مع الخصومات الكبيرة والقوية وللغاية وذلك يكون باستمرار، كما أن الهايبر يعرض تلك العروض والخصومات الرائعة اليوم الموافق التاسع من شهر يناير في عام 2022 إلى كل زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المواطنين المتواجدين في المملكة العربي السعودية ينتظرون أكبر العروض والخصومات التي يستطيع سوق بنده توفيرها من أجل الحصول على كافة ما يتطلبونه، وكذلك فإن تلك العروض والخصومات التي يوفرها الهايبر تتواجد على كل المستحضرات والمستلزمات الغذائية والغير غذائية بالهايبر.
عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 70 ٪ لفترة محدودة جدا الحق العرض
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من ضمن الشركات المتأسسة في عام 1970 فهي تعتبر من الشركات التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أصبحت من الشركات المتخصصة بالأسواق التجارية من أجل بيع كافة المنتجات والمستحضرات الغذائية مع المنتجات الغير غذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة إلى أن صارت من أكبر الشركات وأشهرها في ذلك المجال عند تواجد وتوافر عدة مجموعات متخصصة بصافولا والتي كانت تستحوذ ها وتمتلكها من نهاية القرن الذي يكون رقم 20 إلى ذلك اليوم، حيث أنها تمتلك مائتي فرع يتم تواجدهم في ثمانية وثلاثون مدينة تقريبًا في السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من الجبن الموزاريلا نوعها البقرات الثلاث يكون 24.95 بدلًا من 43.75 ريال سعودي.
- مناديل الوجه من النوع اونو العبوة الخاصة بإعادة التعبئة مقدار 10 * 180 منديل عدد 1 + 1 تكون بسعر 33.95 بدلًا من 67.90 ريال سعودي.
- اليوسفي المصري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 2.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من لبن الأطفال في طور النمو من النوع بليميل بلس3 مقدار 400 جرام يكون بسعر 35.75 بدلًا من 71.50 ريال سعودي.
- الجبن الرومي من النوع تشيزا لاند مقدار كيلو جرام يكون سعرها 38.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- 725 مل من كريم لوشن فازلين يكون بسعر 19.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 300 مل من بديل الزيت نوعه صانسيلك يكون بسعر 9.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 350 مل من الشامبو نوعه صانسيلك يكون بسعر 9.50 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
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