نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج من العثيم للعام الجديد وتخفيضات مغرية على السلع الغذائية والحلويات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية 17 يناير 2022، خلال موضوع اليوم نتحدث عن العروض والخصومات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع وقد جاء في هذا الأسبوع أن العروض تكون تحت عنوان يسمى ب عروض الشتاء الدافئة و هذا العنوان يعني أن الخصومات ستكون مميزة للغاية و سوف تجعل الايادي الشتاء شديدة البرود ليالي دافئة وهذا يستمتع كافه المواطنين وكافة المشترين والعملاء الخاصين بأسواق العثيم بخصومات هائلة للغاية ولكن بعض هذه العروض.
عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين الشهيرة.. بشرى سارة وتخفيضات ساخنة في هذا الشتاء البارد
شؤون شركة أسواق عبدالله العثيم
يوجد داخل شؤون شركة أسواق العثيم العديد من الموظفين الذين يمثلون الأقارب، حيث إن صاحب هذه الشركة ورئيس مجلس إدارتها هو هو عبدالله العثيم، أما الرئيس التنفيذي لها فهو عبد العزيز عبد الله العثيم أما أعضاء مجلس الإدارة هم عبدالله علي، عبدالله الدبيخي، فهد عبد الله العثيم ، عبد العزيز عبد الله العثيم، صالح محمد العثيم، صباح محمد مطلق المطلق، عبد السلام صالح الراجحي، عبد العزيز صالح الربدي.
عروض العثيم الاسبوعية خلال ليالي يناير 2022
بمناسبة العام الجدد وفصل الشتاء يقدم العثيم مجموعة متميزة من العروض التي تتمثل فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد داخل عروض العثيم كنافه بالقشطة سعر الكيلو 20 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم معجنات مشكله سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية تورتة بلاك فورست وسط سعر الحبه 39.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كوكيز الشوكولاتة دوبلوكس سعر العلبة الكبيرة 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زود كيكة الموز والبرتقال سعر الحبه 9.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كرواسون بالزبدة عدد 10 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم كعكة سمسم سعر العلبة 12.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم اساور عادي بالسمسم سعر العلبة 11.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كرواسون فراولة سعر الحبه 5.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زود نواشف بالتمر سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شبوره شرائح زيت زيتون سعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم حلويات شرقية مشكلة سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه زود دونت شيكولاتة سعر العلبة 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم خبز ابيض شرائح من زود سعر الكيس 3.95 ريال سعودي
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