شوف عروض الطازج من العثيم للعام الجديد وتخفيضات مغرية على السلع الغذائية والحلويات

عروض العثيم السعودية 17 يناير 2022، خلال موضوع اليوم نتحدث عن العروض والخصومات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع وقد جاء في هذا الأسبوع أن العروض تكون تحت عنوان يسمى ب عروض الشتاء الدافئة و هذا العنوان يعني أن الخصومات ستكون مميزة للغاية و سوف تجعل الايادي الشتاء شديدة البرود ليالي دافئة وهذا يستمتع كافه المواطنين وكافة المشترين والعملاء الخاصين بأسواق العثيم بخصومات هائلة للغاية ولكن بعض هذه العروض.

عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين الشهيرة.. بشرى سارة وتخفيضات ساخنة في هذا الشتاء البارد

شؤون شركة أسواق عبدالله العثيم

يوجد داخل شؤون شركة أسواق العثيم العديد من الموظفين الذين يمثلون الأقارب، حيث إن صاحب هذه الشركة ورئيس مجلس إدارتها هو هو عبدالله العثيم، أما الرئيس التنفيذي لها فهو عبد العزيز عبد الله العثيم أما أعضاء مجلس الإدارة هم عبدالله علي، عبدالله الدبيخي، فهد عبد الله العثيم ، عبد العزيز عبد الله العثيم، صالح محمد العثيم، صباح محمد مطلق المطلق، عبد السلام صالح الراجحي، عبد العزيز صالح الربدي.

عروض العثيم الاسبوعية خلال ليالي يناير 2022

بمناسبة العام الجدد وفصل الشتاء يقدم العثيم مجموعة متميزة من العروض التي تتمثل فيما يأتي: