شوف عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية والأيفون أقوى العروض الحصرية بخصومات مذهلة تحت شعار دفتر التوفير لا تفوتها LULU

تنفرد متاجر وفروع لولو هايبر بتقديم عروضها الحصرية على الهواتف الذكية وغيرها تحت شعار دفتر التوفير الذي يتميز بتوفير وتقديم أكبر الخصومات على ألاف المنتجات التي تعرض في متاجرهم في داخل وخارج المملكة العربية السعودية سواء على السلع الغذائية أو المستلزمات أوغيرها الكثير والكثير. دعنا نقدم لكم ما يوجد في برشو هايبر لولو المميز على مختلف الأجهزة الرائعة لا تفوت العرض.

أقوى عروض لولو هايبر الحصرية على الهواتف الذكية والأيفون بتخفيضات جبارة

تقدم لولو هايبر حصرياً أجدد العروض على أفضل الباقات والماركات العالمية من الهواتف الذكية المختلفة، وكذلك أجهزة الآيفون الرائعة بخصومات مذهلة تحت شعار دفتر التوفير من لولو هايبر.

خصم 400 ريال على هاتف سامسونج جالكسي زد، يتميز بأنه قابل للطي، من الجيل الخامس بشبكة 5G. كما يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 11، وشاشة مقاس 6.7 بوصة، كما يحتوي كاميرتان من الخلف بدقة 12+12 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجا بكسل.بينما مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام، والداخلية بسعة 256 جيجا بايت. بسعر 3599 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على آيفون 13 برو من الجيل الخامس، ويتميز برام سعته 6 جيجا بايت، وتخزين داخلي بسعة 256 جيجا بايت. كما يحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12+12+12+ ميجا بيكسل، وكاميرا واحدة أمامية بدقة 12 ميجا بكسل. أما حجم الشاشة هو 6.1 بوصة، ونظام التشغيل هو IOS 15. بسعر 4999 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي، كما يتوفر باللون الرمادي.

خصومات لولو هايبر الجبارة على أجهزة اللابتوب

خصم 500 ريال على لاب توب مات بوك برو ماركة هواوي، بمعالج كور أي 5، ورام بسعة 8 جيجا بايت، ومساحة قرص التخزين 256 جيجا بايت. كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10 برو، وشاشة مساحتها 15.6 بوصة. بسعر 2399 ريال بدلاً من 2899 ريال سعودي.

اشتري أيباد 9 من ماركة آبل، بشاشة مقاس 10.2 بوصة، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت. بسعر 2199 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي، ووفر 100 ريال.

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