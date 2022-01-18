نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة إلى المدارس 1+1 وخصومات هائلة ضمن تخفيضات هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس 1+1 وخصومات هائلة ضمن تخفيضات هايبر بنده بالسعودية، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس أقلام رصاص كلاس + طقم هندسى + 4 محايات بسعر 14 ريال بدلاً من 19 ريال خصم 27%، يتوفر أقلام ستابيلو 4 قطع بسعر 16.50 ريال بدلاً من 24 ريال خصم 34%، يتوفر أقلام رصاص كلاس+ 3 محايات+ 3 برايات بسعر 13 ريال بدلاً من 19 ريال خصم 32%، يتوفر طقم أقلام ستابيلو 10 قطع بسعر 22 ريال بدلاً من 28 ريال خصم 22% ضمن عروض العودة إلى المدارس من هايبر بنده.

عروض العودة إلى المدارس 2022

يتوفر لعبة سيارة سباق بسعر 20 ريال بدلاً من 26.95 ريال خصم 26%، كما يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده أقلام ستابيلو بوينت 88 عدد 10 قطع بسعر 26 ريال بدلاً من 42 ريال خصم 38%، يتوفر لعبة لغز يونيكورن كليمنتين بسعر 43 ريال بدلاً من 60 ريال خصم 29%، يتوفر لعبة لغز فروزن 24 قطعة بسعر 54 ريال بدلاً من 75 ريال خصم 28%، يتوفر سكوتر للاطفال 3 عجلات لول بسعر 105 ريال بدلاً من 134 ريال خصم 22%.

عروض هايبر بنده 1+1

كافة العروض الأتية تتميز بخصم نصف الثمن و عرض ( 1 + 1 ) حيث يتوفر لحم تونا قطع فاتحة في زيت نباتي حدائق كاليفورنيا حجم 170 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال خصم 50%، يتوفر مياه أروى عدد 6 حجم 1.5 لتر بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال خصم 50%، كما يتوفر ضمن عروض هايبر بنده عرض مكرونة رنا 3+3 حجم 400 جرام بسعر 10.50 ريال بدلاً من 21 ريال خصم 50%، يتوفر قهوة كلاسيكية سريعة التحضير نسكافيه حجم 200 جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 49.90 ريال خصم 50%.

تخفيضات نصف الثمن هايبر بنده

يتوفر جبنة كريم قابلة للدهن بطعم الشيدر/ جبنة كريمة المراعي حجم 500 جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 35.90 ريال خصم 50%، يتوفر جبنة بيضاء البقرات الثلاث بسعر 8.95 ريال للكيلو جرام بدلاً من 17.95 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن تعروض العودة إلى المدارس بطاطس ساديا حجم كيلو جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال خصم 50%، يتوفر جمبري مطبوخ سيبلو حجم 500 جرام بسعر 117.95 ريال بدلاً من 235.90 ريال خصم 50%، يتوفر خضار ساديا حجم 900 جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال خصم 56%.

يتوفر بوب كورن الدجاج/ ناجت السنبلة حجم 400 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 41.90 ريال خصم 53%، يتوفر أصابع الدجاج جامبو الكبير حجم 1000 جرام بسعر 37.50 ريال بدلاً من 75 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن تخفيضات بنده خضروات مشكلة / بازلاء خضراء الكبير حجم 900 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 23.90 ريال خصم 50%، يتوفر برجر دجاج مغلف بالخبز 8 قطع الكبير حجم 400 جرام بسعر 18.50 ريال بدلاً من 37 ريال خصم 50%، يتوفر قطع الدجاج الكبير حجم 400 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال خصم 50% ضمن عروض العودة إلى المدارس.