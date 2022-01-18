نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير تقدم تخفيضات وخصومات رائعة على الجوالات والأجهزة المنزلية والحواسيب اللوحية في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير، هذه الأيام يوجد تقدم كبير في التكنولوجيا ذلك فان أسعار الأجهزة الالكترونية والأجهزة الكهربائية تكون مرتفعة على لغايه وداخل jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية يتم عمل العديد من العروض بشكل أسبوعي مما يجعل هناك تخفيضات تصل الى نصف الثمن على الأجهزة الالكترونية والأدوات الكهربائية مما جعلها في متناول جميع المواطنين و خلال هذا الأسبوع يقدم مكتبات جرير مجموعه متميزة من العروض واليكم بعض هذه العروض في هذا الموضوع ولكن عليكم لمتابعة المقال الى نهايته تطلعوا على العروض.
عروض لاب توب جرير هذا الأسبوع وخصومات شاملة على الكمبيوتر والأجهزة اللوحية
مكتبة جرير السعودية
مكتبات جرير السعودية واحدة من أهم الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن نشاطها في البداية كان عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع الأدوات المدرسية وجميع المستلزمات المدرسية، ولكن نجحت وأصبحت متطورة بشكل سريع جدًا، خلال سنوات قليلة مما جعل مؤسسها يقوم بفتح العديد من الفروع الأخرى في المملكة، وتتميز مكتبات جرير بالعديد من المميزات التي تجعلها مفضل لدى جميع المواطنين في السعودية، وأهم هذه المميزات انها تقوم بعمل العديد من العروض والخصومات على منتجاتها بشكل أسبوعي.
عروض جرير للجوالات بداية العام الجديد يناير 2022
عروض جرير السعودية لبداية هذا العام 2022، عرض متميزة للغاية يرغب الكثير الاطلاع عليها، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي بشيء من التفصيل:
- بطاقة سامبا جرير غسالة نوعها ال جي المحرك الخاص بها 6 حركات وخاصية واي فاي بسعر 6.200 ريال سعودي
- كود خصم جرير سامسونج ثلاجة دولابي بسعر مميز جدًا 5.000 ريال سعودي
- عروض جرير اليوم جيبسون الفرن الكهرباء بخاصية التنظيف الذاتي بسعر 4.250 ريال سعودي
- عروض جرير ايفون هاتف ايفون 13 برو ماكس السعة الخاصة به 256 جيجا بسعر 5.600 ريال سعودي
- تقسيط جوالات جرير ايفون 13 برو السعة التخزينية 128 جيجا بسعر 4.600 ريال سعودي
- عروض جوالات جرير سعر جوال سامسونج جالكسي ايه 12 السعة 64 جيجا لونه ازرق بسعر 550 ريال سعودي
- عروض جرير على الجوالات تلفزيون نوعه ايه تي سي 58 بسعر 1.700 ريال سعودي
- التقسيط من جرير سعر تلفزيون نوع دانسات 50 بوصة فقط 1.250 ريال سعودي
- اسعار الجوالات في جرير تلفزيون نوعه اركيو 55 بوصة بسعر 1.500 ريال سعودي
- تخفيضات جرير جوال سامسونج جالكسي سعة التخزين 32 جيجا بايت بسعر 475 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف سامسونج جالكسي سعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو وايباد سامسونج جالكسي سعة 32 جيجا بايت بسعر 1099 ريال سعودي.
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