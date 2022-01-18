نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا هي الوجهة الأفضل للسفر السياحي والتجاري في هذه الأيام فعليك أتباع الأتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تركيا من اكثر الوجهات السياحية المحببه هذه الايام وسيتجه لها الكثير من الناس سواء للاستمتاع بالاجواء والثقافة التركية او للتسوق وشراء الهدايا والملابس وفى ظل التراجع الحالى فى اسعار الليرة التركية أصبحت من الفرص الرائعة للتسوق والحصول على افضل الصفقات ولكن لكل بلد من العالم عاداته التى يحب ان يتميز بها ويحب ان يحترمها الاخرون سواء من المقامين من غير الاتراك او السائحين وهنا سوف نوضح بعض النقاط التى لا تود ان تفعالها فى تركيا ويجب ان تضعها فى اعتبارك

أهم النصائح لقضاء أسعد الاوقات في تركيا

اللغة الانجليزية واللغة التركية

حاول عدم استخدام اللغة الانجليزية لان اغلب الشعب لا يجيد الانجليزية ويفضل التحدث باللغة التركيه لذلك عند السفر إلى تركيا تعلم بعض الكلمات التي سوف تحتاج إليها في تعاملك اليومي.

عادات الطعام

عند زياره احدهم في منزله وعرض عليك تناول الطعام يجب عليك فعل شيئان الأول أن تأكل بكل براحة دون تكلف وإلا تقوم قبل أن تنهى الطعام المقدم لك في الطبق لأنه يعتبر من السنة ويجب المحافظة عليها جدا.

الهدوء

الشعب التركي من الشعوب المحبة للهدوء في الأماكن العامه والمواصلات وخصوصا فى المنازل لعدم ازعاج الجيران.

التسوق

يفضل عدم شراء الهدايا والأغراض الشخصية من الأماكن السياحية لأنك سوف تجد سعرها مرتفع بخمسه أو عشرة أضعاف من سعرها الحقيقي ولذلك يفضل أن يتم الشراء من الأسواق الشعبية فيمكنك هناك إيجاد تنوع اكثر في المنتجات وهناك ميزة المفصال في الأسعار للوصول لأفضل سعر.

السكن والجيران

إذا كنت من المقيمين أو السائحين الذين يسكنون في شقق فندقية أو شقة داخل مجمع سكنى كبير حاول أن تحافظ على الهدوء وخصوصا عند الاستماع إلى الموسيقى وهذا تأكيد لما وذكر في الشرط الثالث.

عادات الزيارات

دخول المنزل بالحذاء من الأمور المرفوضة جدا عند العائلات التركية وان كان لك صديق تركى وقمت بزيارته وكنت من المدخنين فلا يفضل أن تدخن في منزله.

السياسة

يفضل بكل الطرق عدم التحدث في السياسة وهذا لكثر الأحزاب السياسية والتي تختلف فيما بينها اختلافات جوهرية كبيرة قد تؤدى لان تخسر صديق بسببها.

التنقل والمواصلات

عند استخدام التاكسي للتنقل تأكد من أن العداد لا يعمل قبل ركوبك السيارة حتى لا تدفع أجرة اكثر من المستحق ويجب عليك أن تستخدم خرائط جوجل عند الذهاب لأي مكان حتى لا يأخذك التاكسي من طريق طويل يكلفك الكثير من المال وكان يوجد اكثر من طريق مختصر يوفر عليك الكثير من المال.

الرياضة

كذلك موضوع الرياضية كموضوع السياسية وخصوصا كرة القدم لا يفضل أن تتدخل في هذا الموضوع وألا تتحيز لفريق معين لأن الموضوع يوجد به تعصب شديد وخصوصا للفرق الكبيرة منها.