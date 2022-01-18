أعراض خطيرة سببها الرئيسي نقص الماء في جسدك

نقص الماء من أخطر ما يمكن أن يتعرض له جسمك، يوجد الماء في أجسادنا بنسبة 70٪ وهي النسبة اللازمة ليقوم الجسم بالمهام الحيوية ويكون المخ على أتم الاستعداد للاستجابة لجميع الأوامر المطلوبة والتفكير بصورة جيدة، ولك أن تتخيل إجماع الأطباء والباحثين على قدرة عيش الإنسان بدون طعام لمدة ثمانية أسابيع إذا كان يشرب الماء فقط.

أعراض نقص الماء في الجسم

الصداع بأنواعه فيعتبر إنذار شديد لحاجة الجسم إلى الماء ويظهر خلال اليوم وليس في أول اليوم فيذكرك بأنك لم تتناول كمية الماء اللازمة للقيام جسمك بالتركيز والانتباه وقيام المخ بالاستجابة للأوامر المطلوبة بإنتباه. جفاف البشرة والفم وخاصة في فصل الشتاء حيث يختلط الشعر بالعطش بالشعور بالجوع فيظهر نقص الماء في الجسم على هيئة تشقق في الفم وتقشر في الوجه فمن المعروف أن شرب الماء يعول على زيادة نضارة وصحة البشرة وطرد السموم وتنظيف الجسم كله والبشرة من السموم وإظهارها بلون نضر جذاب. الإمساك يظهر كإنذار أخر يدل على نقص الماء في الجسم لأكثر من يوم أو يومين،فعندها يحتاج الجسم لشرب الكثير من الماء واكل المأكولات التي تحتوي على السوائل وأكل المزيد من الخضروات والألياف التي بالطبع تحتاج إلى الماء للهضم الجيد. قلة التبول إشارة أساسية تدل على نقص الماء والسوائل في جسدك. التعب والدوخة وضعف عام للجسد وهذا لصعوبة امتصاص الجسم لفيتامينات والمعادن، حيث يعد الماء عنصر أساسي في امتصاص بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب12 وب1و ب9 وفيتامين ج وكلها مهمة للعملات الأيض وقوة الأعصاب ومناعة الجسم أيضا وهذه الفيتامينات ذائبة في الماء فقط. الشعور بالجوع يختلط الشعور بالجوع مع الشعور بالعطش خاصة في الشتاء وهذا من أسباب الرئيسية في زيادة الوزن في الشتاء فعلينا عند للإحساس بالجوع بشرب الماء أولا.

أهمية الماء لجسم الإنسان

بعد كل الأضرار السابقة الناتجة عن جفاف الجسم وقلة السوائل لك أن تتخيل الأهمية القصوى للماء ، وان الجسم يستمد من الطعام فقط 20% من حاجته للماء وهي نسبة ليست كافية لقيام الإنسان بمهام الحياه بالنشاط والتركيز الطلوب أبدا فعلي الإنسان الطبيعي أن يشرب حوالي 8 أكواب من الماء يوميا لتكون كمية كافية ليوم ناجح وجسم نشيط.