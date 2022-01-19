نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر أن ترش البيت بالماء والملح قبل قراءه هذا المقال شاهد بنفسك في المقال التالي
تختلف الآراء حول مسح المنزل بالملح أو رش الملح في أركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية والعين والحسد وغيرها من الأشياء الضارة فهناك من يصدق تلك الأقاويل والبعض لا يصدقها فيوجد العديد من الأشخاص الذين يشعرون بالضيق والاكتئاب ثم يمسحون المنزل بالماء والملح وبعدها يشعرون بالراحة والإطمئنان.
آراء تؤيد مسح المنزل بالملح
علماء علم البايجوميترى وهو علم حديث اثبتوا فائدة رش الملح بالمنزل.
يقوم الملح ببث موجات قوية فى المنزل تعمل على تحويل طاقة الموجات السلبية التي يخلفها الجان الى موجات إيجابية.
تبعث الموجات الإيجابية الراحة والاطع والاستقرار فى النفس .
كما أنه من المعروف ايضا أنه يقوم بطرد الجان من المنازل.
حيث أنه من المعروف أنه يجب إذابة القليل من الماء فى جردل المسح ومسح كافة أرجاء المنزل به.
يعتبر الملح أيضا أحد أهم المطهرات المتوافرة في جميع المنازل والغير مكلفة فهى تعمل على قتل البكتريا والميكروبات الموجودة فى الأرضيات.
آراء ترفض مسح المنزل بالملح
- هناك بعض الأئمة والشيوخ مثل الشيخ صالح آل الشيخ الذي أنكر جواز مسح المنزل بالملح.
كما يجب على المسلم عدم اتخاذ أي الإيمان بأن هناك بعض الأشياء التي ترفع الأذى والحسد ومثل تلك الأشياء.
- كما أنه يؤكد العلماء على أن الإيمان والعبادة والصلاة والدعاء من أهم الأشياء التى ترفع عنا الأذى والوباء وجميع الأشياء الضارة.
وتعتبر قراءة القرآن من أفضل الخطوات التى يجب الإنسان على اتباعها تحصين منزله ونفسه وتشغيل القرآن في المنزل يحفظه والرقية الشرعية وقراءة المعوذتين صباحا ومساء وآية الكرسى كتاب الله وآياته خير حافظ للمسلمين.
الله عز وجل اكرم المسلمين بالقرآن فيجب على المسلم اللجوء له لقضاء جميع حوائجه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ