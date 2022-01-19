نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية بخصومات تصل ل 45% ولفترة محدودة خلال الإجازة الأسبوعية في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية تقدم عروض اكسترا السعودية خصومات لا مثيل لها حيث تصل الخصم في عروض اليوم ل10٪ على كافة منتجات الشركة، ويأتي ذلك ضمن حرص الشركة الدائم على تقديم التخفيضات التي يبحث عنها المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم عروض اليوم المميزة تقدم اكسترا خصوماتها الممتازة على شاشات التلفاز واللاب توب والهواتف الذكية بمختلف ماركاتها التي يبحث عنها كل المواطنين لمواصفاتها المتميزة، ذلك بالإضافة إلى الكثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي توفرها الشركة في مختلف فروعها حول المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية
تضم العروض المقدمة من إكسترا أحدث الهواتف الذكية من سامسونج، وذلك من خلال مواصفات ذكية من حيث حداثة الموديل والذاكرة التخزينية العالية التي تصل ل 128 جيجا بايت، كما يوجد أحدث هواتف الآيفون التي يحرص الكثير في الفترة الأخيرة على اقتنائها نظرا للخصومات والعروض المتميزة التي تقدمها أسواق اكسترا.
تخفيضات اكسترا على الهواتف الذكية
- اشتري من أسواق اكسترا السعودية جهاز آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت متوفر بمختلف الألوان بسعر يصل ل 3.300 ريال سعودي بعد الخصم.
- كما يمكنك شراء هاتف سامسونج س 21 سعة تخزين تصل لـ 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود بـ 3.100 ريال سعودي فقط بعد الخصم.
- احصل من تخفيضات اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي ايه 12 سعة تخزين 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 550 ريال سعودي بعد الخصم.
- اشتري هاتف honor 50 سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر مناسب 2.099 ريال سعودي فقط.
- من أسواق اكسترا احصل على هاتف Tecno سعة تخزين تصل لـ 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي.
- هاتف vivo سعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر مناسب 579 ريال سعودي فقط.
- اشتري من أسواق اكسترا السعودية هاتف سامسونج Z سعة تخزين تصل لـ 256 جيجا بايت بسعر 3.599 ريال سعودي.
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