شوف عروض اكسترا الأسبوعية بخصومات تصل ل 45% ولفترة محدودة خلال الإجازة الأسبوعية

عروض اكسترا الأسبوعية تقدم عروض اكسترا السعودية خصومات لا مثيل لها حيث تصل الخصم في عروض اليوم ل10٪ على كافة منتجات الشركة، ويأتي ذلك ضمن حرص الشركة الدائم على تقديم التخفيضات التي يبحث عنها المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم عروض اليوم المميزة تقدم اكسترا خصوماتها الممتازة على شاشات التلفاز واللاب توب والهواتف الذكية بمختلف ماركاتها التي يبحث عنها كل المواطنين لمواصفاتها المتميزة، ذلك بالإضافة إلى الكثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي توفرها الشركة في مختلف فروعها حول المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية

تضم العروض المقدمة من إكسترا أحدث الهواتف الذكية من سامسونج، وذلك من خلال مواصفات ذكية من حيث حداثة الموديل والذاكرة التخزينية العالية التي تصل ل 128 جيجا بايت، كما يوجد أحدث هواتف الآيفون التي يحرص الكثير في الفترة الأخيرة على اقتنائها نظرا للخصومات والعروض المتميزة التي تقدمها أسواق اكسترا.

تخفيضات اكسترا على الهواتف الذكية