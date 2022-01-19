شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات ليس لها مثيل تصل ل 60% على جميع المنتجات ولفترة محدودة

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عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون متخصص بقطاع التجزئة، وأيضًا فإن الهايبر يمتلك الأعمال الكبيرة والمتعددة والقوية بين جميع المتاجر، وأيضًا لديه المجهودات الرائعة والعظيمة بين كل الشركات، وهذا من أجل بناء الشركة التي تكون قوية وناجحة بين كافة الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن الهايبر يشمل على علامات قوية وكبيرة بين المتاجر بأكملهم المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي من الشركات التي مهدت الطريق لبناء تصورات إيجابية متعددة يتم تواجدها في السعودية.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده سوق مشهور وكبير جدًا، حيث أنه يعمل على خدمة مائة وستون مليون زبون أو أكثر يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين بجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يعد من القطاعات الهامة والرائدة التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك فإن السوق يمتلك السجل الكبير والرائع الذي يعود إلى سنة 1978، وكذلك فإن العمل الخاص بسوق بنده متخصص تحت قطاع التجزئة التي تعتبر من القطاعات الضرورية لدى شركة بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 250 مل من الصابون السائل نوعه سوفي لليدين يكون بسعر 6.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- 400 مل من صابون السائل للاستحمام من النوع سوفي سعره يكون 12.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- الصابون السائل الخاص باليدين من النوع إيزي كلين مقدار 400 مل سعره يكون 11.95 بدلًا من 28.75 ريال سعودي.
- الصابون السائل الخاص بالاستحمام من النوع جونسون فيتا ريتش مقدار 250 مل سعره يكون 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- سعر الصابون السائل الخاص باليدين من النوع سوف رومانتيك مقدار 500 مل يكون 5.95 بدلًا من 8.75 ريال سعودي.
- 250 مل من صابون اليدين من النوع سانيتا سعره يكون 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- 500 مل من الصابون السائل لليدين من النوع جنتو المضاد للبكتيريا مقدار 500 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 23.50 ريال سعودي.
- 4 * 165 جرام من الصابون المضاد للبكتيريا نوعه ديتول يكون بسعر 18.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
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