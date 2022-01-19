شوف عروض العثيم مول على الإلكترونيات والأدوات المنزلية اشتري أكثر بسعر أقل

تحمل عروض العثيم مول هذا الأسبوع شعار جديد اشتري أكثر بسعر أقل للتوفير على العملاء. وتتنوع المعروضات كالعادة ما بين السلع الغذائية والمنظفات وغيرها. وقد اخترنا لكم عبر موقع ثقفني باقة متنوعة من عروض أسواق العثيم على الأجهزة الإلكترونية من هواتف ذكية وشاشات التلفزيون الذكي. بالإضافة إلى بعض التخفيضات المتاحة على أدوات الطهي والأجهزة الكهربية المختلفة التي لا غنى عنها في أي منزل.

عروض العثيم مول

احصل على شاشة ارو ال اي دي سمارت ٦٥ بوصة الذكية بسعر ١٨٧٩ ريال سعودي. من مواصفات هذه الشاشة كونها بدقة ١٠٨٠× ١٩٢٠ وتعمل بجودة عالية جدا. وتعرضها أسواق العثيم بأسعار أقل بكثير من المعروضة في أماكن أخرى.

اشتري شاشة تلفاز ارو ال اي دي ٤٠ بوصة مقابل ٦٩٩ ريال سعودي فقط.

مقابل ١٤٤٩ ريال فقط يمكنك شراء شاشة تلفزيون ارو ال اي دي سمارت ٥٥ بوصة.

احصل على شاشة تلفزيون جيباس ال اي دي سمارت ٣٢ بوصة بسعر ٧٢٩ ريال سعودي.

أسواق العثيم

اشتري هاتف سامسونج أي ٠٣ كور الذكي ضمن عروض العثيم مقابل ٣٥٨ ريال للحبة. سعة التخزين بالهاتف ٣٢ جيجا بايت، رام ٢ جيجا يحتوي على كاميرا خلفية بدقة ٨ ميجا بيكسل وأخرى أمامية بجودة ٥ ميجا بيكسل. مقاس الشاشة ٦.٥ بوصة بدقة اتش دي وقوة البطارية ٥٠٠٠ مللي أمبير.

احصل على جوال سامسونج أي ٢٢ الذي يعمل بمعالج ثماني النواة من نوع mediatek helio g80 تكنولوجيا ١٢ نانو. يحتوي هذا الهاتف على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي، مقاس الشاشة ٦.٤ بوصة اتش دي ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد ١١. سعر الهاتف داخل العرض ٧٤٥ ريال سعودي.

العثيم مول

يقدم العثيم مول عرض على مكواة تيفال مقابل ٩٥ ريال للحبة. تعمل بالبخار وتتميز بسهولة حملها بسبب خفة وزنها بالإضافة إلى فاعلية كبيرة في كي الملابس بفعل البخار المندفع.

غلاية شاي جيباس الكهربائية بسعر ٥٥ ريال اغلي الماء المطلوب لإعداد الشاي والمشروبات الساخنة افي أقل وقت.

Othaim mall