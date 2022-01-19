شوف عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية واللاب توب بأقل الأسعار

يقدم لولو ماركت عروض جديدة على الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والتابلت بأسعار مميزة. تتنوع العلامات التجارية المعروضة هذا الأسبوع ما بين هواوي، اتش بي، سامسونج، مايكروسوفت بالإضافة إلى عدة علامات تجارية شهيرة أخرى في عالم التكنولوجيا. وقد أعلن هايبر لولو عن استمرار التخفيضات على الأنواع المتوفرة في مجلة عروض لولو ابتداء من يوم الأربعاء ١٩ يناير وحتى يوم ٢٥ يناير. الأمر الذي يمنح العديد من المتسوقين فرصة الذهاب إلى أحد الفروع خلال أي يوم من أيام الفترة المذكورة للحصول على ما يريدونه بأسعار ممتازة.

عروض لولو ماركت

ضمن عروض هايبر لولو يمكنك شراء جهاز مايكروسوفت سيرفيس برو سعة ٢٥٦ جيجا بايت، يعمل بمعالج microsoft sq1-3ghz. يحتوي على رام ٨ جيجا بايت مقاس الشاشة ١٣ بوصة ويعمل بنظام تشغيل ويندوز ١٠. الجهاز معروض مقابل ٣٦٩٩ ريال بدلا من ٥٨٩٩ ريال أي بخصم يصل إلى ألفين ومائتان ريال سعودي.

احصل على هواوي مات بوك كور اي ٥. الذي يعمل بمعالج كور أي ٣، ويحتوي على رام ٨ جيجا فضلا عن سعة التخزين التي تقدر ب ٢٥٦ جيجا بايت. مقاس شاشة الجهاز ١٥.٦ بوصة ويعمل بنظام تشغيل ويندوز ١٠ برو. قيمة الخصم على هذا المنتج خمسمائة ريال سعودي حيث يعرض مقابل ٢٣٩٩ ريال بدلا من ٢٨٩٩ ريال.

اشتري إتش بي نوت بوك جي ٧ كور أي ٣ مقابل ١٩٩٩ ريال بدلا من ٢٣٩٩ ريال ووفر مبلغ أربعمائة ريال.

هايبر لولو

يوفر لولو هايبر ماركت خصم بقيمة مائتين وخمسين ريالا على هاتف شاومي ١١ تي الجيل الخامس سعة ٢٥٦ جيجا بايت. يعمل بنظام أندرويد ويحتوي على رام ٨ جيجا بايت بينما مقاس شاشة الهاتف ٦.٦٧ بوصة، يتميز بوجود كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة ١٦ ميجا بيكسل. يدعم الهاتف الجيل الخامس من الشبكات.

عروض لولو