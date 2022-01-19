نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 19 يناير 2022 اشتري أكثر بسعر أقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 19 يناير 2022 ننقلها لكم في صفحة واحدة من خلال موقعكم ثقفني للتعرف على أهم التخفيضات لهذا الأسبوع، هذا موعدكم مع العرض الأسبوعي والذي يبدأ منذ اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من يناير 2022، يمكنك الحصول على الكثير من المشتريات هذا الأسبوع بأسعار أقل، فالخصومات كبيرة ومثيرة لكل من يرغب في شراء أغراض البيت، في السطور التالية نقدم لكم أحدث عروض العثيم ماركت اليوم والتي تشمل كافة الأغراض المنزلية سواء اليومية أو أغراض تجهيز المنزل من أدوات منزلية وأجهزة وغيرها.

عروض العثيم الأسبوعية 19 يناير 2022

تجدون الكثير من العروض في هذا الأسبوع متنوعة وشاملة كافة الأشياء التي تساعدك في تدبير جميع مقاضي المنزل، وفر 25 في المائة عند شرائك عرض زيت عافية، وفر 12 في المائة عند شرائك كرتونة دجاج مجمد الوطنية، خصومات أخرى تصل إلى 50 في المائة على عبوات الأرز الهندي أو الباكستاني أو البنجابي حال شرائك العبوة الكبيرة 10 كيلو جرامات.

خصم يصل إلى 46 في المائة عند شرائك مسحوق تايد بودرة للغسالات الاوتوماتيك، خصم على جبن كريم كاسات نادك، عروض على بعض أنواع التونة والمعلبات الأخرى، لبنة داري وشبيه جبن الزهار فيتا، جبن دوبل كريم مصري وزيتون يوناني وأسباني، عروض على حلاوة الجميل سادة، بوليف مخلل مصري مشكل.

عروض على بعض أنواع اللحوم الطازجة والمبردة من جزارات أسواق العثيم، لحم عجل بلدي بدون عظم أو بالعظم، كذلك لحم رفيدي، كما يتوفر بالجزارة مجموعة أخرى من اللحوم المستوردة مثل اللحوم البرازيلية أو اللحوم الأسترالية وغيرها من أنواع اللحوم المختلفة، بإمكانك الحصول على اللحم قطع أو مفروم حسب الرغبة، تتوفر أيضاً عروض الخضروات والفاكهة الطازجة.

تجدون في عروض قسم العطارة قهوة عربي برية، وهيل ومجموعة من المكسرات نيئة أو محمصة أو مدخنة حسب الرغبة، عروض على الكمون الحب والحمص الحب والسميد الخشن لصناعة البسبوسة والحلويات الشرقية، تخفيضات على منتجات مخابز زود.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

الصور التالية توضح بالتفصيل عروض العثيم لهذا الأسبوع: