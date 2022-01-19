رجعى خشب بيتك جديد زي الأول... بمكون وهمي ميخطرش على بالك فى تلميع خشب البيت وهيرجع زي الفل

تلميع خشب البيت وهيرجع زي الفل، نقوم بشراء الموبيليا الجديدة التي نزين بها بيوتنا فأصبحت موجودة في كل منزل ودائمًا نحرص على أن تكون نظيفة ولامعة، وهذا يطول من عمرها ويحافظ عليها من التسوس ويزيد من تألقها، وطرق التلميع كثيرة ومتعددة فهناك الكثير من المواد الصناعية المخصصة في تلميع الخشب، حيث يتم ذلك بواسطة المتخصصين في تلميع الموبيليا أو بواسطة ربة المنزل تقوم بتجميعها بنفسها توفيرا للنفقات والحفاظ عليها.

تلميع خشب البيت وهيرجع زي الفل

الطرق التي تستخدم في تلميع الأخشاب

يوجد عدة طرق لتلميع الموبيليا بشكل أمن يحافظ على ألوان الخشب وعدم تعرضه للضرر وهي كالآتي:

استخدام البيكنج بودر في تلميع الخشب

إضافة كوب من الماء الفاتر ورشّة من بيكربونات الصودا ويمسح بها الخشب للحصول على نتيجة مثالية في نظافة الخشب.

وصفة النعناع لتلميع الخشب

منقوع النعناع فاتر لتلميع الخشب عن طريق غمس فوطة قطنية فيه وامسحي جيداً.

خل التفاح لتلميع الخشب

مزج ملعقة كبيرة من خليط خل التفاح وكأس من الماء لتلميع الخشب، وسوف تجدين لمعان رائع للخشب.

الليمون لتلميع الخشب

عصير ليمونة إلى نصف كوب ماء فاتر لتلميع الخشب.

بذور الكتان لتلميع الخشب

غلي بذور الكتان في الماء حتى يصبح لون الماء غامق، ثم تغمس فوطة هذا المنقوع، وينظف الخشب بها ويصبح لامع.

وصفات طبيعية لتلميع الخشب

زيت البرافين مع الليمون

يخلط كوب من زيت البرافين مع ثلاث نقط من عصير الليمون ويتم وضعه في زجاجة ويرش به الموبيليا المراد تلميعها بعد تنظيفها من الأتربة

وبعد ذلك يتم تنظيفها بواسطة قطعة من القماش الناعمة.

وصفة زيت الزيتون مع الخل لتلميع الخشب

خلط كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من الخل الأبيض، ويوضع في زجاجة ويرش على الموبيليا المراد تلميعها وفركه بقطعة قماش ناعمة.

وصفة الشاي لتلميع الخشب