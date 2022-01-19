نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض حصرية وخصومات مستمرة بقوة خلال الأسبوع في بنده السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من المتاجر الشهيرة في السعودية فالمعروف عنها عروضها وخصوماتها التي لا نهاية لها، فالعروض تغطي كافة المنتجات الغذائية سواء دجاج أو خضروات أو لحوم أو فواكه، فكل ما يحتاج إليه منزلكم ستجدونه لدى هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال الخصومات المتوفرة من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.

خصومات بنده في السعودية

توفر بنده إلى عملائها كل ما يحتاجون من مستلزمات سواء كانت غذائية أو غير ذلك فتصل نسبة الخصومات لأكثر من 50% ومن بين تلك المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من” كابتشينو فانيليا كوفي بريك، 18.5 جم، ثمانية عبوات، كما يحتوي العرض على أعشاب كركديه من ايزيس – 50 كيس، أعشاب نعناع من إيزيس ،50 فتلة، يحتوي العرض أيضًا على أعشاب ينسون من إيزيس، 50 كيس، توفر بندة أيضًا عرض على ذرة محمصة كوكو دروبس بالكاكاو من ديلانسي – 250 جرام مع كوكو شيلز من ديلانسي – 250 جرام، كوكو رايس من ديلانسي، 250 جرام، سلاتونة سلطة الخضار مع التونة بالخلطة المكسيكية من ريو ماري – 160 جم عبوة.

عروض بنده في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض أيضًا على تشكيلة من اللحوم التي من بينها مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم، فخذ خروف أسترالي بالعظم يحتوي العرض أيضًا على ستروجانوف بقري برازيلي ونقانق بقري برازيلي وبرجر بقري برازيلي، يحتوي العرض أيضًا على مكعبات لحم بقري للشواء بالإضافة إلى كستناء صيني”.

خصومات بنده في كافة فروعها

تقدم بنده الكثير من العروض أيضًا مع بداية العام وتستمر العرض حتى نفاذ الكمية فيحتوي العرض على كاتل كوكد شرائح البطاطا بالملح والخل 170 جرام مع هاينز طماطم كاتشاب 342 جرام، يحتوي العرض أيضًا على برينجلز الأصلي سناك مقرمش 200 جرام.

من المنتجات التي يحتوي العرض عليها أيضًا لحم تونا خفيف بالمياه 160 جرام وبسكويت القمح لايت 400 جرام في 2 مع هيرشي كيسز شوكولاتة حليب مع اللوز 226 جرام، يشمل العرض أيضًا على شوكولاتة لندت سويسرية داكنة مائة جرام مع جالكسي شوكولاتة نعمة بالحليب 42 جرام مع إم أند إمز شوكولاتة بالفول السوداني 45 جرام.