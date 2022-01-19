شوف وتستمر عروض اكسترا Extra Online بقوة تصل إلى 50% لمدة أيام على الأجهزة اللوحية والجوالات

وتستمر عروض اكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية بقوة، حيث إزداد السحب عليها خلال الأيام الماضية من يناير لتجدد مجموعة إكسترا ماركت في السعودية عروضها لأيام أكثر خلال يناير بنفس قيمة الخصم المميزة محاولةً منها لإرضاء جميع عملائها، وتضم مجموعة أكسترا العديد من المنتجات الحديثة المتنوعة ذات الجودة العالية التي تعيش لسنوات دون حتى الحاجة لضمان لذلك تنتهي الكميات بسرعة، وتطلب بإستمرار، لذلك سوف نعرض لكم من خلال مقالتنا هذه أحدث العروض المجددة من Extra market من خلال موقع ثقفني:

عروض اكسترا لفترة محدودة بالمملكة العربية السعودية Extra market

يوفر ماركت إكسترا Extra market في السعودية الكثير من العروض الحصرية المميزة التي سوف نحدثكم عن تفاصيلها الآن، ومنها: عرض مميز على سعر الكاوية اليدوية من تيفال Tefal 2*1 بقوة 800 واط، وعرض آخر منهم على سعر مكواة الملابس بالبخار المميزة من بيبي ليس Babyliss بقوة 1500 واط، مع نظام تسخين ثنائي لبخار جاف، وبخار مستمر 20 جرام في الدقيقة، حيث تكون جاهزة للعمل في خلال 40 ثانية بخصم 100 ريال سعودي.

عروض إكسترا حتى نفاذ الكميات

تتوفر عروض أخرى ضخمة من إكسترا أونلاين Extra online، والتي تشمل: خصم خاص على سعركاوية البخار للملابس بقوة 1500 واط من برينسيس Princess، وخصم آخر منهم على سعر مكواة البخار من كلاس برو 1800 واط مع خزان شفاف بسعة 1.6 لتر، وعرض آخر منهم على سعر كاوية البخار من فيليبس Philips 2600 واط، وتتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار كاوية البخار من فيليبس 2400 واط بسعة 320 ملل، وخصم آخر منهم على سعر مكواة الضغط 40 بوصة من برينسيس بخاصية التنبيه للصوت العالي بتوفير 300 ريال سعودي، وأمكانية تقسيط المبلغ.

عروضات مميزة مقدمة على قطع مختارة من اكسترا أون لاين Extra online

تتوفر تخفيضات عديدة أخرى من إكسترا أونلاين extra online، وتشمل: خصم خاص على سعر مكواة الضغط بقوة 2200 واط من بخاصية التحكم باللمس 36 بوصة بتوفير 300 ريال سعودي، وعرض جيد على سعر الجهاز اللوحي من Lenovo M10 4G، 64 جيجابايت، وخصومات أخرى عديدة.