شوف عروض لولو اليوم ولمدة ثلاثة أيام فقط بنصف الثمن من كتالوج لولو على جميع الأغذية الصحية وغيرها

تنزيلات حصرية متوفرة فقط بكافة فروع لولو هايبر ماركت اليوم بكل فروع مدن المملكة العربية السعودية Lulu hyper market، وخصومات أخرى عديدة منهم تصل إلى 50% على جميع أنواع الأغذية الصحية الحديثة بأنواعها، حيث يعتبر لولو ماركت من أهم وأكبر الماركتات المنتشرة بالمملكة العربية السعودية، والتي تستمر لمدة قصيرة (ثلاثة أيام فقط)، وغيرهم الكثير من المنتجات والسلع الأخرى عبر موقع ثقفني:

عروض لولو اليوم Lulu big offers حتى نفاذ الكميات بالسعودية

توجد تخفيضات عديدة حصرية فقط من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بأسعار شاملة الضريبة على كل المنتجات الصحية، وتشمل: تخفيض مميز على سعر الكوكوفيريو الحلوى المجمدة الخالية من منتجات الألبان 500 ملل بنكهاتها االمختلفة، وخصم آخر منهم على سعر فيجانيه تارو إنتاج تايلاندي المشكل متنوع النكهات 50 جرام، وعرض آخر منهم على سعر حليب اللوز بالشكولاتة من بلو دايموند، وبالفانيليا بحجم 1 لتر، وخصم آخر منهم على سعر أصابع الكورن المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية أصابع بدون سمك 200 جرام.

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نستكمل تقديم باقي الخصومات الأسبوعية من كتالوج لولو بصفحته الرئيسية، والتي تتضمن: عرض مميز على سعر حليب جوز الهند الغير محلى من ماركة كوكو الخالية من مشتقات الحليب بحجم وسط، وعرض آخر منهم على سعر الشعرية الدائرية الأمريكية من ماركة كويو، وعرض آخر منهم على سعر عبوات البرجر النباتي المتنوع النكهات من ماركة فيجين، وخصم آخر منهم على سعر شعرية الخضروات الأسيوية المستوردة من ماركة Koyo.

تنزيلات حصرية بأسعار متميزة اليوم ولمدة ثلاثة أيام Lolo offers

توجد بالفروع تخفيضات أخرى متميزة على أسعار الأكل المستورد المتميز، ومن ضمنهم: عرض مميز على سعر نايترز الذرة المحمصة العضوية الأمريكية، وعرض آخر منهم على سعر عبوات السكر البني المصنوع من قصب السكر الطبيعي، وتنزيل آخر منهم على سعر البرجر الحبتين النباتي من Meatless farm، وخصم آخر منهم على سعر أيس كريم الصويا بنكهة الشكولاتة من موريسونز، وخصم على سعر نايترز التوت الأزرق العضوي.