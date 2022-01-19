شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية

عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من الشركات الحريصة على تقديم أروع وأكبر الخصومات مع العروض المذهلة والقوية، فمن الممكن أن يتم التقديم لهذه العروض والخصومات أما أن تكون بشكل يومي أو طرحها وتقديمها بصورة أسبوعية، كما أن شركة بنده شركة من الشركات التي استحوذت وحصلت على أربعة مراكز متخصصة بالتوزيعات الأساسية التي تكون متوافرة ومتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الشركة تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل حوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي أيضًا للسوق.

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خصومات بنده يكون في السوق متوافر كل المنتجات والمستحضرات التي يتطلبها جميع المواطنين من مستلزمات ومستحضرات غذائية وغير غذائية إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعمل على توفير ومنح عدة أصناف يتم تواجدها بالجودة العالية والكبيرة حتى يتم توافرها بالأسعار التي تتناسب مع كل المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية.

حيث أن الشركة قد استطاعت أن تنال وتحصل على عدة جوائز خلال التاريخ الخاص بها، ومن هذه الجوائز هي، جائزة أحسن وأفضل على تجارية متواجدة في آسيا كلها في سنة 2011، وجائزة المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في عام 2013.

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