شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية

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عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من الشركات الحريصة على تقديم أروع وأكبر الخصومات مع العروض المذهلة والقوية، فمن الممكن أن يتم التقديم لهذه العروض والخصومات أما أن تكون بشكل يومي أو طرحها وتقديمها بصورة أسبوعية، كما أن شركة بنده شركة من الشركات التي استحوذت وحصلت على أربعة مراكز متخصصة بالتوزيعات الأساسية التي تكون متوافرة ومتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الشركة تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل حوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي أيضًا للسوق.
عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام ة
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون في السوق متوافر كل المنتجات والمستحضرات التي يتطلبها جميع المواطنين من مستلزمات ومستحضرات غذائية وغير غذائية إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعمل على توفير ومنح عدة أصناف يتم تواجدها بالجودة العالية والكبيرة حتى يتم توافرها بالأسعار التي تتناسب مع كل المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية.
حيث أن الشركة قد استطاعت أن تنال وتحصل على عدة جوائز خلال التاريخ الخاص بها، ومن هذه الجوائز هي، جائزة أحسن وأفضل على تجارية متواجدة في آسيا كلها في سنة 2011، وجائزة المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في عام 2013.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 1.5 لتر من العصير نوعه الصافي يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.330 مل من زبادي اليوناني نوعها ندى عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- الزبدة الفرنسية المملحة من النوع بريزيدن مقدار 100 جرام عدد ثلاثة حبات سعرها يكون 12.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.
- 450 جرام من الجبن الموزاريلا المبشورة من النوع بريزيدن تكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.
- سعر الجبن نوعها فالبريسو فيتا بالطعم الأصلي مقدار 200 جرام يكون 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- مربى الفراولة من النوع الزوادة للكيلو جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 24.25 ريال سعودي.
- سائل قصب السكر من النوع صباحي مقدار 750 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية من النوع تيفال يكون بسعر 229.50 بدلًا من 459 ريال سعودي.
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