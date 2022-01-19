انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو فلة يجمع 11 مليون دولار ويدخل موسوعة جينيس.. كل ما تريد أن تعرفه عن أبو فلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

يوم 7/1/2022 الساعة 7 بتوقيت الإمارات و لساعة 6 بتوقيت مكة بدأ أبو فلة البث المباشر من داخل مكعب زجاجي أمام برج خليفة لكي يجمع 10 مليون دولار، ووعد متابعيه بأنه لن يخرج منها إلا بعد الوصول إلي مبلغ 10 مليون دولار لحملة “لنجعل شتائهم أدفأ” التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام مع التعاون مع اليوتيوبر أبو فلة.

وهذه الحملة تهدف إلي تدفئة 100 ألف عائلة من اللاجئين، وبعد الوصول إلي المبلغ سوف يضئ برج خليفة احتفالا بذلك، وبعد ذلك الفيديو تصدر أبو فله محركات البحث بعد ما تمكن من جمع 11 مليون دولار، والدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أطول فترة بث مباشر في العالم.

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من هو اليوتيوبر أبو فله

ولد حسن سليمان المشهور باسم أبو فلة في عام 1998 هو كويتي الجنسية، بدأ مسيرته المهنية علي منصة اليوتيوب عام 2016 وبعد ذلك نمت قناته بشكل غير طبيعي في العالم العربي حتي أصبح لديه 23 مليون متابع وأكثر من 2.7 مليار مشاهدة، ويتابع أبو فله أكثر من 6.5 مليون شخص علي حساب الانستجرام وعلي تويتر 900 ألف متابع.

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أبو فلة شارك في الكثير من الأعمال الخيرية وكان آخر عمل خيري في نهاية عام 2021، عندما جمع تبرعات بقيمة مليون دولار للاجئين والعائلات النازحة خلال فصل الشتاء من خلال بث مباشر.

أعمال أبو فلة الخيرية

خطط لبناء مسجد صدقة له والمتبرعين من خلال جمع التبرعات. وقام بعمل حملة بعنوان بئر أبو فله ومتابعينه وكان هذا البئر مساعدة للأشخاص الذين يعانون من نقص المياه وكان هذا العمل سوف يوفر الجهد والوقت لي أهله القرية. جمع تبرعات بقيمة مليون دولار للاجئين والعائلات النازحة. جمع تبرعات بقيمة 11 مليون دولار لتدفئة 100 ألف عائلة من اللاجئين. توزيع سيارات وأموال وهواتف آيفون علي الناس.

لحظة وصول أبو فلة إلي 10 مليون دولار في البث

مقابلة أبو فلة مع موسوعة جينيس