شوف بنصف الثمن أحدث عروض العثيم على الجوالات الحديثة والأجهزة اللوحية وغيرهم من إلكترونيات

بأسعار خيالية نستمر معكم في تقديم أحدث عروض العثيم ماركت على كافة أنواع الجوالات العصرية، والأجهزة اللوحية للكبار والصغار، كما لديهم خصومات خيالية رائعة على أسعار جميع أنواع الأجهزة الكهربائية الحديثة، والإلكترونيات بأنواعها، كل هذة العروض وأكثر متوفرة فقط لفترة محدودة، وخصومات أخرى عديدة على أسعار منتجات أخرى نستعرضها معكم في التالي، ومنها:

عروض العثيم ماركت اليوم بفروع المملكة العربية السعودية

يتوفر بفروع الرياض، وتبرك، والدمام، وجدة، وأبو عريش، والمجاردة، وغيرهم الكثير من الخصومات الحصرية على أسعار: خلاط كيين وود مع 2 مطحنة، وخصم آخر منهم على سعر غلاية الماء الكهربائية 1.8 لتر، وغيرهم على سعر مكواة دوتس الجافة، كما هناك خصومات أخرى على أسعار ميكروويف ماركة السيف 20 لتر، وعرض آخر منهم على سعر قلاية الزيت العميقة من كولين 3 لتر، وخصم آخر منهم على سعر سخان الساندويتش من أي تي سي، وخصم آخر منهم على سعر صانع الطعام من ماركة جيباس Geepas، وغيرهم.

خصومات نهاية الأسبوع اليوم من العثيم ماركت Al othaim خلال يناير

بأسعار متميزة نقدم لحضراتكم باقي عروض العثيم الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم مميز على سعر محضرة الطعام بملحقاتها من الصناعة الفرنسية مولينكس Moulinex، وخصم آخر منهم على سعر دفاية دوتس، وخصم مميز آخر منهم على سعر قلاية السيف الصحية 9 لتر، وعرض آخر منهم على سعر دفاية كولين الجدارية، كما يوجد خصم جيد منها على سعر دفاية دوتس بالزيت، ودفاية هومر بالزيت، وغيرهم من عروض.

تنزيلات حصرية من العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة من العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم مميز على سعر سماعة آبل اييربودز برو، وغيره على سعر جوال سامسونج أي 22، كما يتوفر بالفروع عروض حصرية على أسعار جوال تكنو بي سي 1، وخصم آخر منهم على سعر تابليت أكسيد 32 جيجا، وتخفيض خاص منهم على سعر تابليت لينوفو إم 7 بسعة 32 جيجابايت، ويوجد بالفروع خصم آخر على سعر جوال سامسونج أي 52 Sumsung i52 بسعة 128 جيجابايت، وغيرهم من خصومات.