شوف أقوى العروض من هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع

أقوى العروض التي يقدمها هايبر بنده، يعرض هايبر بنده هذا الأسبوع أقوى العروض والخصومات على منتجاته التي نالت إعجاب عملائه، ويتسارع جميع العملاء للحصول على أقوى الخصومات التي يقدمها هايبر بنده هذا الأسبوع، ومن أقوى العروض التي يقدمها هايبر بنده هذا الأسبوع عرض ال (10،15،20) ريال سعودي على جميع احتياجات المنزل وجميع احتياجات الأسرة، وتكون هذه العروض سارية من 16 جمادي الثاني الموافق يوم الأربعاء إلى 22 جمادي الثاني الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

عروض هايبر بنده

قم بالحصول على مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 26، ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 29.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على لحم بقري برازيلي مفروم، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 للكيلو.

اشتري أيضا كفتة بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على مكعبات لحم بقري برازيلي، بسعر 26.95 ريال سعودي بعد الخم بدلا من 29.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على إسكالوب بقري برازيلي، بسعر44.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

احصل أيضا على مكعبات لحم بقري للشواء، بسعر 37.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 59.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري ستيك بقري برازيلي بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 59.95 ريال سعودي للكيلو، فقط فروع محددة.

كما يمكنك الحصول على فيليه ستيك بقري برازيلي، بسعر 79.95 ريال سعودي بد الخصم بدلا من 84.95 ريال سعودي، فقط فروع محددة.

هايبر بنده

اشتري أرجل دجاج التنمية بوزن 450 جرام، بسعر 5 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي للطبق.

احصل أيضا صدور دجاج بدون عظم التنمية بوزن 450 جرام، بسعر 15 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 21.95 ريال سعودي للطبق.

قم بشراء دجاج طازج البشاير بوزن 1000 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 17.75 ريال سعودي للكيس.

عروض بنده