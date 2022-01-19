شوف مجلة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية وتخفيضات تنافسية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم مجلة العروض لهذا الأسبوع وتخفيضات تنافسية،بالإضافة إلى عروض اشتري اثنين والثالث مجاناً على أقسام الأزياء والأحذية والسمك الحريمي ومنتجات ريو، وتستمر هذه العروض من اليوم 19 يناير 2022 وحتى 25 يناير، هذا بالإضافة إلى عروض وخصومات قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى عروض البقالة، ويمكنكم التسوق أون لاين عبر الموقع الرسمي لشركة لولو هايبر ماركت للتسوق والبيع بالتجزئة توفر خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل على المشتريات التي تتجاوز قيمتها ال 99 ريال سعودي، أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع لولو المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية واغتنام الفرصة.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية المتنوعة:

ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أهم وأفضل عروض قسم السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية الأساسية والتي لا غنى عنها في كل منزل وهي كالتالي؛

لحم عجل محلي بالعظم بسعر 33.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

بصل سعودي بسعر 0,95 ريال سعودي بدلاً من 4,95 ريال.

عرض ترويجي لربطة زيت نباتي النخلتين بها 2 عبوة سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95 ريال.

داري دجاج مجمد كرتونة بها 10 حبات وزن الحبة 1.1 كيلو جرام بسعر 118.95 ريال سعودي بدلاً من 146 ريال.

عرض عبوتين نسكافيه كلاسيك وزن العبوة 100 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال.

بروك بوند ريد ليبل جرة شاي هندي وزن 370 جرام بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال.

السوسن زيت زيتون بكر سعة العبوة 250 مل بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال.

أقوى العروض على المراعي حليب مجفف سعة 1.8 لتر +25% إضافي بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 62.50 ريال.

عروض لولو اليوم للخضروات والفواكة الطازجة والبروتينات:

برتقال فالنسيا جنوب أفريقي بسعر 3.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 6.95 ريال.

تفاح بينك ليدي تشيلي/ جولدن روز إيطاليا بسعر 7,45 ريال سعودي للكيلو.

تفاح رويال جالا إيطاليا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال.