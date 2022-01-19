شوف عروض بنده أقوى عروض ال10 وال20 وال30 ريال على الأجهزة والمنتجات الغذائية لا تفوتها

نقدم لكم أقوى مهرجان عروض بنده الجديد بأسعار تحكي عن نفسها أسعار ولا في الخيال في جميع فروعها ومتاجرها في المملكة العربية السعودية. حيث نقدم عروض ال 5 ريال وال 10 ريال وال 15 وال 20 ريال على جميع المنتجات المختلفة كالسلع الغذائية والأجهزة المختلفة وغيرها الكثير من المنتجات التي تلزم كل بيت وتبحث عنها كل ربة منزل لا تفوت العرض قبل نفاذ العرض.

أقوى عروض بنده عروض على الأجهزة بأسعار 5 و10 و20 و30 ريال

خصم 70 ريال من هايبر بنده على فرن كهربائي ماركة أي تي سي، بسعة 60 لتر، وضمان لمدة عامين. بسعر 399 ريال بدلاً من 469 ريال سعودي.

اشتري جهاز أي محضرة قهوة كولين، تعمل بقوة 900 واط، بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال سعودي.

خصم 9 ريال على قطاعة مع مقشرة، 2 في 1، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.

طقم كاسات شاي من باسباتشي، الطقم مكون من 6 قطع. بسعر 5 ريال بدلاً من 10 ريال سعودي.

اشتري طقم شوك أو ملاعق عشاء من لامبات، الطقم الواحد من الملاعق أو الشوك مكون من 6 قطع. بسعر 15 ريال بدلاً من 21 ريال سعودي.

خصم 34 ريال على مكواة تيفال، بسعر 75 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده العملاقة على الأدوات المدرسية لعودة المدارس

اشتري 2.25 كيلو جرام من قطع الفحم أورينكس، بسعر 15 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

طقم أقلام مظهر أف آم، الطقم بع أربع ألوان مختلفة، بسعر 12 ريال بدلاً من 16 ريال.

أما سعر مزيل الأقلام كلاس 5 ملم، سعر الطقم ثلاث ألوان بسعر 5 ريال بدلاً من 7 ريال سعودي.

اشتري شاحن مع مخرج يو اس بي (2.1A 1 Po)، بسعر 37 ريال بدلاً من 60.25 ريال سعودي.

Panda Offers العملاقة على السلع الغذائية والدواجن

فول مدمس حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جم، سعر 4 حبات 10 ريال بدلاً من 19 ريال سعودي.

خصم 13.9 رلايال على زيت دوار الشمس هالة / نباتي نخيل وزن 1.5 لتر. بسعر 20 ريال بدلاً من 33.90 ريال سعودي.

سعر ثلاث حبات من زبادي يوناني ندى وزن 160 جم، بسعر 10 ريال بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

احصل على 4 حبات مفروم غنم / بقر السعودية وزن 40 جم، بسعر 10 ريال بدلاً من 15.80 ريال سعودي.

آيس كريم سنيكرز / أم أند أمز بالفانيلا / جالكسي فانيلا / بندق وشيكولاتة، سعر 2 حبة 10 ريال بدلاً من 15.90 ريال.