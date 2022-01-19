شوف عروض بنده شهر يناير خصومات تصل ل 60% ولدة 10 أيام ألحق أقوى التخفيضات

عروض بنده السعودية، شركة بنده تعد من الشركات المتأسسة عام 1970، حيث أنها تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي أصبحت متخصصة في السوق التجاري وذلك لبيع كافة المستلزمات الغذائية والغير غذائية أيضًا، وبعدها انتشرت بصورة كبيرة إلى أن صارت من أكبر الشركات وأشهرها في ذلك المجال عند تواجد عدة مجموعات متخصصة في صافولا والتي كانت تستحوذها من آخر القرن رقم عشرين إلى هذا اليوم، كما أن شركة بنده في تلك الفترة صارت تمتلك حوالي مائتي فرع يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة في المملكة العربية السعودية.

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خصومات بنده من الأسواق الشهيرة والكبيرة للغاية، كما أنه يقوم بخدمة تكثر عن مائة وستون مليون زبون متواجدين في المملكة العربية السعودية، مع المتواجدين في جمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يكون من ضمن القطاعات الهامة والرائدة المتخصصة في مجال التجزئة، كما أن هايبر بنده لديه السجل الرائع والكبير الذي يعود إلى سنة 1978، وأيضًا فإن عمل سوق بنده يكون يختص تحت قطاع التجزئة بصافولا التي تعتبر من القطاعات الضرورية والهامة بالشركة.

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تنزيلات بنده على منظف الأرضيات مقدار 900 مل مع المعقم والمطهر السائل من النوع ديتول مقدار 2 لتر يكون بسعر 39.95 بدلًا من 88.75 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الصندوق الجامبو من كلوت بامبرز عدد 1 + 1 يكون بسعر 109.95 بدلًا من 209.90 ريال سعودي.

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