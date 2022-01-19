نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الالكترونية وتخفيضات العثيم كالعادة لآخر الأسبوع على الأجهزة الكهربائية المنزلية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية 18 يناير 2022، من اهم مميزات مجموعة أسواق عبدالله العثيم أنها تقوم بعمل العديد من العروض والتخفيضات على منتجاتها بشكل أسبوعي، ولكن هذا الأسبوع قامت بإطلاق مجموعة متميزة جدًا من العروض بعنوان خاص يسمى ليالي الشتاء الدافئة، والعروض مميزة جدًا وخصومات تصل إلى نصف السعر، وإليكم في هذا الموضوع الحديث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، وإذا كنت تتسأل عن هذه العروض يهمك الامر فعليكم بالمتابعة.
عروض الطازج من العثيم للعام الجديد وتخفيضات مغرية على السلع الغذائية والحلويات
عروض العثيم الاسبوعية
أهم الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية هي مجموعة أسواق عبد الله العثيم والتي أسسها عبدالله العثيم، وتعتبر لها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، وتوجد داخل أسواق العثيم مجموعة كبيرة من المنتجات الخاصة بالمنزل وأهم هذه المنتجات هي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ويوجد أيضًا المواد الغذائية، ويفضل العديد من المواطنين في السعودية مجموعة أسواق العثيم بسبب ما يقدمونه من عروض وتخفيضات متميزة.
اسعار العثيم من بروشور العثيم
يوجد داخل أسواق العثيم هذا الأسبوع مجموعة متميزة من العروض على كاف المنتجات الموجودة فيها، وسوف تكون العروض سارية حتى نفاذ الكمية، وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد داخل عرض الاسبوع دفايه دوتس زيت بسعر 219 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم دفاية هومر زيت بسعر 259 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية دوتس دفايه بسعر 129 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم يوجد قلاية السيف صحية حجم 9 لتر سعره 369 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم قلاية زيت كولين عميقة حجم 3 لتر بسعر 135 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية سخان ساندويتش اي تي سي بسعر 159 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين خلاط كينوود مع 2 مطحنه بسعر 159 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم غلاية ماء كهربائية بسعر 35 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب مكواة دوت سقفه بسعر 69 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم مايكرويف سيف بسعر 235 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده محضر طعام مولينكس بسعر 349 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه صانع طعام حساس بسعر 135 ريال سعودي .
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