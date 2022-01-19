نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، يكون سوق العثيم متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يقوم بطرح وعروض العروض الكبيرة والقوية مع الخصومات الرائعة والمذهلة خلال ذلك الشهر الجاري، كما أن تلك العروض والخصومات التي تقوم بتقديمها شركة العثيم يتم تواجدها وتوافرها على كافة المستحضرات والمنتجات التي يريدها ويحتاجها جميع الأفراد متوافرة على كافة المنتجات والمستحضرات الغذائية والغير غذائية وكذلك كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مع عدة منتجات ثانية.
عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70% تسوق بسرعة الآن على هذه المنتجات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم تكون شركة مساهمة متواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعد من السلاسل الكبيرة والقوية التي يتم تواجدها بالمنزلة التي يكون رقمها اثنان بالسوق المركزي من جهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابعًا إلى مجموعة تدعى صافولا، وكذلك قامت مجلة تدعى فوربس يتم تواجدها في أمريكا استطاعت أن تصنف سوق العثيم في سنة 2016 بأن هذا الهايبر يعد من أكبر الأسواق الشهيرة من إحدى مائتي فرع متواجدين في كافة أرجاء العالم العربي.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات اكسترا على الكيلو جرام من الزهرة يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم كيلو جرام من تمر العجوة المدينة يكون سعرها 29.95 ريال سعودي.
- 750 جرام من كعك الأصابع بجوز الهند سعرها يكون 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 300 جرام من الشوكولاتة نوعها فيكتو تكون بسعر 15.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 125 جرام من الكاكاو البودر نوعه بانو يكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
خصومات العثيم اليوم
- عروض العثيم اليوم العسل الطبيعي من النوع بورام ضغاط مقدار 500 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 24.75 ريال سعودي.
- 12 * 62 جرام من كليجا بلفيتا النخالة سعرها يكون 14.50 بدلًا من 17.20 ريال سعودي.
- الجبن المراعي فيتا الجديد مقدار 400 جرام سعرها يكون 8.50 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.
- 1344 جرام من البرجر البقري يكون بسعر 23.95 بدلًا من 42.75 ريال سعودي.
- الذرة الحلوة تكون بسعر 8.95 ريال سعودي.
- 900 جرام من أفخاذ الدجاج الرفيعة سعرها يكون 8.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ