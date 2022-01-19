نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة إلى المدارس تخفيضات 62% هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس تخفيضات 62% هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية، حيث يتوفر طقم أقلام مظهر أف أم عدد 4 قطع بسعر 12 ريال بدلاً من 16 ريال خصم 25%، يتوفر مزيل الأقلام كلاس 5 ملم عدد 3 قطع بسعر 5 ريال بدلاً من 7 ريال خصم 29%، يتوفر طقم أقلام ستابيلو عدد 6 قطع بسعر 15 ريال بدلاً من 22 ريال خصم 32%، يتوفر أقلام رصاص كلاس عدد 12 قطعة بسعر 4 ريال بدلاً من 6 ريال خصم 34%، يتوفر أقلام ستابيلو بوينت 88 عدد 10 قطع بسعر 25 ريال بدلاً من 42 ريال خصم 41% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده

يتوفر أسورة رياضية شياومي مي 5 بسعر 109 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 42%، يتوفر سماعة بلوتوث ستيريو اكستريم بسعر 39 ريال بدلاً من 59 ريال خصم 34%، كما يتوفر ضمن عروض هايبر بنده العودة إلى المدارس سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 89 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 62%، يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة بسعر 3099 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 32%، يتوفر تلفزيون تي سي ال 65 بوصة بسعر 2899 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 17%.

تخفيضات 62% هايبر بنده

يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 26%، يتوفر تلفزيون تي سي ال أندرويد 55 بوصة بسعر 2199 ريال بدلاً من 3099 ريال خصم 29%، يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد 58 بوصة بسعر 2199 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 27%، كما يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده على الشاشات تلفزيون دورا 32 بوصة بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 30%، يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 26%.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية

يتوفر خلاط عمودي جيباس مع وعاء بسعر 109 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 22%، يتوفر خلاط مولينكس بسعر 259 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 22%، كما يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية خلاط زجاجي مع مطحنتين اريتي بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 41%، يتوفر قطاعة كولين 300 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 26%، يتوفر عصارة سنكور بسعر 55 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر، بسعر 259 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 35%.

يتوفر غلاية ستانلس ستيل جيباس بسعر 65 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عرض خاص على الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قلاية بدون زيت فيليبس حجم 0.8 كيلو جرام بسعر 349 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 42%، يتوفر قلاية رقمية بدون زيت بلاك أند ديكر سعة 4 لتر بسعر 369 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 37%، يتوفر قدر ضغط كهربائي كي أون سعة 6 لتر بسعر 179 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 31%، يتوفر غلاية كهربائية بلاستيكية سينكور بسعر 69 ريال بدلاً من 79 ريال ضمن عروض العودة إلى المدارس خصم 13%.