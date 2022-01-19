فوائد حرق ورق الغار علاج سريع شخص مصاب بالعين والحسد والسحر تعطيل الزواج

حرق ورق الغار ورق الغار من الأعشاب التي يتم إضافتها إلى الطعام عند تحضيره، وهذه الطريقة هي الشائعة لاستخدام ورق الغار، وهناك فئة من الناس يقومون بتناول هذه العشبة في الصباح على غير ريق، وهذا بسبب الفوائد الكثيرة الموجودة فيها، كما أن لحرق ورق الغار في المنزل فوائد كثيرة أخرى منها طرد أي طاقة سلبية في المنزل، واليوم سنتعرف على طرق أكثر من طريقة لتحصد كل فوائد ورق الغار.

طريقة حرق ورق الغار في البيت

تتوافر كثيراً من الفوائد التي تعود على المنزل عند حرق هذه العشبة، ولكن أولا سنتحدث عن طريقة تحضير هذه العشبة:

في حلة نقوم بإضافة بضع من قطع الفحم ثم نشعل النار فيها.

بعد أن يشتعل الفحم نضع فوقه ورق الغار.

بعد أن يبدأ الورق في الاحتراق نري دخان يتصاعد في الهواء له رائحة جيدة يمكننا شمها.

نغلق جميع منافذ خروج الهواء في المكان لنحافظ على الرائحة لأطول وقت.

فوائد حرق ورق الغار في المنزل