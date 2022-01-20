شوف عروض بنده على المنظفات ومنتجات العناية الشخصية تبدأ من ١٠ ريال وأقل

يقدم هايبر بنده أقوى عروض بنده مع إعلان عودة عروض العشرة والخمسة عشر والعشرين ريالا. تتنوع العلامات التجارية في مجال العناية بالمنزل والعناية بالشعر والجسم للكبار والصغار. حيث توجد تخفيضات على أنواع عديدة من الشامبوهات والصابون بالإضافة إلى المطهرات مثل الديتول وغيره. فضلا عن مزيلات العرق وأنواع مختلفة من معجون الاسنان مثل سيجنال، سنسوداين وكولجيت. ليس هذا فقط بل يقدم هايبر بنده خصومات على الأجهزة المنزلية والسلع الغذائية وغير ذلك الكثير.

عروض بنده اليوم

شامبو جولد جونسونز للاطفال زجاجة بلاستيكية سعة ٢٠٠ مل بعشرة ريالات فقط بدلا من ١٣.٩٥ ريال.

احصل على شامبو أطفال هيمالايا ٢٠٠ مل أو بودرة أطفال مقابل ١٠ ريال بدلا من ١٤.٢٥ ريال.

سائل الاستحمام للأطفال هيمالايا سعة ٢٠٠ مل أو مناديل ٢ +١ مقابل ١٥ ريال للحبة بدلا من ٣٠.٥ ريال.

سودوكربم مضاد لالتهابات الحفاض احصل على العبوة وزن ١٢٥ جرام مقابل ٣٠ ريال بدلا من ٣٩.٩٥ ريال. كما يوجد عرض بنصف الثمن على العبوة وزن ٢٥٠ جرام بسعر ٢٥ ريال بدلا من ٤٩.٩٥ ريال.

هايبر بنده

مطهر ومنظف جينتو سعة ٣ لترات بسعر ١٥ ريال بدلا من ١٩.٩٥ ريال.

اشتري مطهر داك سعة ٣ لتر سعر الحبة ٢٠ ريال بدلا من ٢٩.٩٥ ريال.

سائل مطهر ديتول لتر أو عبوتين ٥٠٠ مل مقابل ٢٧.٩٥ ريال للحبة بدلا من ٤٩.٩٥ ريال.

Panda offers

غسول ليسترين خال من الكحول سعة ٢٥٠ مل بسعر ١٥ ريال بدلا من ٢٣.٩٥ ريال.

معجون أسنان كرست بياض ثري دي بالفحم ٧٥ مل مقابل ٢٣.٩٥ ريال بدلا من ٣٤.٩٥ ريال.

Hyper panda

جل نيفيا للاستحمام سعة ٢٥٠ مل مقابل ١٣.٩٥ ريال بدلا من ٢٠.٥ ريال.

سائل جونسونز لتنظيف اليدين مضاد للبكتيريا بملح البحر سعة ٥٠٠ مل سعر الحبة ١٧.٩٥ ريال بدلا من ٢٩.٧٥ ريال.