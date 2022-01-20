نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات سامسونج وايفون وإلكترونيات في عروض لولو ماركت الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخفيضات الأسبوعية في جميع فروع لولو هايبر ماركت لا مثيل لها، حيث تحتوي عروض لولو على الجوالات والإلكترونيات مع خصومات وهدايا مجانية، لذا انتهزوا الفرصة وتصفحوا نشرة تخفيضات لولو الأسبوعية للأجهزة الإلكترونية بدايةً من 19 يناير 2022 وحتى 25 يناير، بحيث يتوافر في تلك العروض الهواتف الذكية بمختلف الامكانيات والماركات، وإضافة إلى ذلك اكسسوارات الجوالات والإلكترونيات بسعر مخفض في لولو بالمملكة العربية السعودية.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات سامسونج وايفون

دومًا ما نجد في عروض لولو أحدث المنتجات والإصدارات في الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، لذلك يوجد بها أحدث إصدار من سلسلة جوالات ايفون المحببة لدى الجميع، لما بها مواصفات رائعة مثل الكاميرا التي تمنحك صور نقية وألوان وتفاصيل أكثر وضوحًا، ويقدم لكم لولو ايفون برو وايفون برو ماكس بأفضل سعر، كما تتضمن النقاط التالية على جوالات سامسونج المتاحة في نشرة التخفيضات الأسبوعية.

جوال ايفون 13 برو ماكس، 256 جيجابايت، بسعر 5499 ريال بدلًا من 5699 ريال.

سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5G، مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، بسعر 3299 ريال بدلًا من 3999 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 3 5G، مع ring cover هدية مجانية، بسعر 3599 ريال بدلًا من 3999 ريال.

لولو عروض اكسسوارات الجوال

اكسسوارات الجوال لا غنى عنها في الحياة اليومية، فالسماعات اللاسلكية البلوتوث من ابل وهواوي توفر لكم خصائص عديدة وأهمها صوت واضح ونقي سواء في المكالمات أو عند الاستماع إلى الموسيقى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الساعات الذكية، فهى عملية سواء عند استخدامها أثناء العمل أو ممارسة التمارين الرياضية، أو خلال يوم بشكلٍ عام، كما يمكنكم شراء الشاحن المتنقل وأنواع أخرى من السماعات مثل سماعات الرأس التي توضع حول الرقبة والمزيد من عروض اكسسوارات الجوال بسعر رائع في التخفيضات الأسبوعية في lulu hypermarket بالسعودية.

سوار ذكي 6 من هواوي بسعر 189 ريال بدلًا من 229 ريال.

ابل اير بودز 2 بسعر 499 ريال بدلًا من 769 ريال.

طابعة hp بسعر 139 ريال بدلًا من 169 ريال.

تخفيضات لولو على الأجهزة الإلكترونية

تسوق الأجهزة الإلكترونية من لولو هايبر بأسعار مخفضة في ظل التخفيضات الأسبوعية المستمرة حتى يوم 22 جمادي الأخر 1443هـ، وتشتمل التخفيضات على لابتوب hp وهواوي، وأيضًا أجهزة التابلت والايباد.