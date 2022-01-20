طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ والسواد بكل سهولة في المنزل

يعاني ‏الكثير من ربات المنزل في تنظيف طاسة القلي وإزالة الصدى والبقع السواد والدهون المتراكمة ‏ويواجهون مشاكل في تنظيف ‏الطاسة القلي المحروقة وإزالة الصدى، وكما يبحثون عن طرق للتخلص نهائياً من الدهون ‏والبقع السوداء بكل سهولة وبدون تعب ولا جهد وتجعل الطاسة نظيفة مرة أخرى ‏وخالية من الزيوت المتراكمة عليها من كثرة الاستعمال، يجب عليك الحرص على عدم ترك تلك الدهون والزيوت التى تتحول إلى اللون الأسود عند ملاحظتها على الطاسة لتجنب المخاطر الصحية، وسوف نقدم لك الآن أفضل وأسهل طريقة مختلفة لتنظيف طاسة القلي المحروقة من الخارج وإزالة الصدأ والتخلص من البقع السودا في البيت بكل سهولة وبطريقة اقتصادية ولا تاخذ وقت ولا جهد وبمكونات طبيعية وصحية أيضا موجودة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ

المكونات:

كوب كبير من الماء .

كوب كبير من الخل الأبيض .

مقدار ملعقة كبيرة الحجم من الكركادية الجاف

مقدار ملعقة كبيرة الحجم من ملح الليمون .

عصير من ليمونة واحدة .

ليفة سلك مخصصة للمواعين .

طريقة التحضير :