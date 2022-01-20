نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ والسواد بكل سهولة في المنزل في المقال التالي
يعاني الكثير من ربات المنزل في تنظيف طاسة القلي وإزالة الصدى والبقع السواد والدهون المتراكمة ويواجهون مشاكل في تنظيف الطاسة القلي المحروقة وإزالة الصدى، وكما يبحثون عن طرق للتخلص نهائياً من الدهون والبقع السوداء بكل سهولة وبدون تعب ولا جهد وتجعل الطاسة نظيفة مرة أخرى وخالية من الزيوت المتراكمة عليها من كثرة الاستعمال، يجب عليك الحرص على عدم ترك تلك الدهون والزيوت التى تتحول إلى اللون الأسود عند ملاحظتها على الطاسة لتجنب المخاطر الصحية، وسوف نقدم لك الآن أفضل وأسهل طريقة مختلفة لتنظيف طاسة القلي المحروقة من الخارج وإزالة الصدأ والتخلص من البقع السودا في البيت بكل سهولة وبطريقة اقتصادية ولا تاخذ وقت ولا جهد وبمكونات طبيعية وصحية أيضا موجودة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الصدأ
المكونات:
- كوب كبير من الماء.
- كوب كبير من الخل الأبيض.
- مقدار ملعقة كبيرة الحجم من الكركادية الجاف
- مقدار ملعقة كبيرة الحجم من ملح الليمون.
- عصير من ليمونة واحدة.
- ليفة سلك مخصصة للمواعين.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء كبير مناسب ثم ضعي فيه كوب كبير من الماء مع كوب كبير من الخل الأبيض وثم يضاف إليهم عصير من ليمونة واحدة ومقدار ملعقة كبيرة الحجم من الكركديه الجاف ومقدار ملعقة كبيرة الحجم من ملح الليمون ثم يوضع الإناء على النار ويترك المزيج على النار حتى يتم الغليان تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بوضع الطاسة القلي المحروقة في الإناء أثناء الغليان على النار وترفع طاسة القلي المحروقة كل ربع ساعة من على النار حتى يزيل الدهون المتراكمة والصدى والبقع السودا نهائياً باستخدام الملعقة الحادة أو سكينة ثم بعد ذلك توضع مرة أخرى في الخليط على النار ثم بعد ذلك كرري هذه الخطوة السابقة حتى إزالة الدهون نهائياً من الطاسة المحروقة وتعود الطاسة مثل الجديدة مرة أخرى وتصبح نظيفة تماماً.
- الخطوة الثالثة بعد إزالة الدهون من الطاسة المحروقة ارفعي الطاسة من على النار واغسلي الطاسة بالماء وصابون المواعين السائل والليفة السلك المخصصة للمواعين جيداً وتشطف الطاسة بالماء حتى تعود جديدة مرة أخرى وتستخدم الطاسة حين الاحتجاج إليها.
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