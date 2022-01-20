نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوالات والشاشات الذكية اليوم وتخفيضات لا مثيل لها.. شاهد الأسعار في المقال التالي
عروض جرير على الجوالات والشاشات الذكية اليوم، عروض جرير السعودية خلال 18 يناير 2022 من عروض الشتاء المميزة، موضوع مهم جدًا لكثير من الأشخاص، وهناك عدد كبير من الأسئلة خلال محركات البحث المختلفة عن هذا الموضوع، وتحتوي مكتبات جرير على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية، خلال مقال اليوم سأتحدث عن بعض العروض التي تقدمها jarir bookstore مكتبة جرير هذه الأيام.
عروض مكتبة جرير تقدم تخفيضات وخصومات رائعة على الجوالات والأجهزة المنزلية والحواسيب اللوحية
مكتبة جرير أون لاين السعودية
يوجد داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير من المكتبات ولكن أهم أكبر هذه المكتبات هي مكتبة جرير التي تعتبر من أهم المكتبات التي يوجد بها جميع المستلزمات المدرسية والأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، والبيع داخل مكتبات جرير يكون عبارة عن قسمين القسم الأول يكون أون لاين ويكون خاص ببيع التجزئة أما الجزء الآخر وهو بيع بالجملة يكون عن طريق أي فرع من الفروع.
عروض جرير اليوم
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع وإليكم عروض هذا الأسبوع فيما يأتي:
- ايفون ١٢ جرير وعرض جرير هاتف أبل آيفون 12 ساعة 256 جيجابايت ذات اللون الابيض، بسعر 3119 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو وعرض جرير جوال ايفون 11 برو سعة 256 جيجابايت، ذهبي اللون بسعر 4383 ريال سعودي
- عروض الجوالات في جرير آيفون 12 برو سعة 512 جيجابايت، أزرق اللون بسعر 4369 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة ال جي مقاس 65 بوصة، الأسود اللون بسعر 5799 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير جوال سامسونج جالكسي E51 سعتها 128 جيجابايت بسعر 807 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالكسي S 21 ألترا سعته 256 جيجابايت سعره 3869 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة من سامسونج AU 7000. 70 بوصة، بسعر 4499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال نوعه سامسونج جالكسي زد فيليب 3 سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير سامسونج جالكسي S10 بلس سعره مميز جدًا داخل العرض فقط 4190 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة هاير مقاسها 65 بوصة، H65K6UG 24 سعرها 2499 ريال سعودي.
- عروض جرير شاشة من سكاي وورث مقاسها 70 بوصة، بسعر 3099 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف من هونر 50 المميز سعته 256 جيجابايت، سعر 2099 ريال سعودي.
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