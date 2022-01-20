شوف عروض جديدة وخصومات لا تقاوم في اكسترا السعودية الآن على الأجهزة

عروض اكسترا من العروض القوية المتوفرة في المملكة العربية السعودية فحرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من أجهزة كهربائية سواء شاشات أو ثلاجات أو بوتاجازات أو دفايات أو غسالات ملابس، فكل ما ترغبون في الحصول عليه ستجدونه لدى اكسترا بكل تأكيد، وسوف نعرض إليكم من خلال هذا المقال أقوى عروض من اكسترا على الأجهزة.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة

توفر اكسترا عروض مميزة على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات:

يحتوي العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح وأندرويد.

ال جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 56.92%.

يقدم العرض شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 35.71%.

يوافر العرض أيضا شاشة سوني 75 بوصة فائقة الوضوح 46.66%.

يضم العرض شاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائقة الوضوح أندرويد مع خصم 40.01%.

شاشة تي سي ال 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 27.54%.

يوافر العرض شاشة سوني تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 52.85%.

يشمل العرض شاشة سامسونج تلفزيون 85 بوص فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 47.22%.

يحتوي العرض شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالي الوضوح أندرويد 0.9.

عروض اكسترا على الدفايات:

توفر اكسترا عروض على مختلف الأنواع من الدفايات التي من بينها كلًا من التالي: