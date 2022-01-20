شوف عروض جديدة وخصومات لا تقاوم في اكسترا السعودية الآن على الأجهزة

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عمر شويل - جدة عروض جديدة وخصومات لا تقاوم في اكسترا السعودية الآن على الأجهزة - ثقفني
عروض اكسترا من العروض القوية المتوفرة في المملكة العربية السعودية فحرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من أجهزة كهربائية سواء شاشات أو ثلاجات أو بوتاجازات أو دفايات أو غسالات ملابس، فكل ما ترغبون في الحصول عليه ستجدونه لدى اكسترا بكل تأكيد، وسوف نعرض إليكم من خلال هذا المقال أقوى عروض من اكسترا على الأجهزة.
عروض اكسترا السعودية على الأجهزة
توفر اكسترا عروض مميزة على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات:
- يحتوي العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح وأندرويد.
- ال جي تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 56.92%.
- يقدم العرض شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 35.71%.
- يوافر العرض أيضا شاشة سوني 75 بوصة فائقة الوضوح 46.66%.
- يضم العرض شاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائقة الوضوح أندرويد مع خصم 40.01%.
- شاشة تي سي ال 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 27.54%.
- يوافر العرض شاشة سوني تلفزيون 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 52.85%.
- يشمل العرض شاشة سامسونج تلفزيون 85 بوص فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 47.22%.
- يحتوي العرض شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالي الوضوح أندرويد 0.9.
عروض اكسترا على الدفايات:
توفر اكسترا عروض على مختلف الأنواع من الدفايات التي من بينها كلًا من التالي:
- تحتوي العروض كلاس برو دفاية زيتية 2200 واط ثلاثة مستويات للحرارة 11 ريشة.
- كلاس برو دفاية سيراميك 2000 واط ديجيتال أبيض.
- يضم العرض كلاس برو دفاية سيراميك 2000 واط متوفرة باللون الأبيض.
- يقدم العرض كولين دفاية 2200 واط 4 شمعات مع خاصية ضبط الترموستات.
- يحتوي العرض على كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط ثلاثة مستويات للحرارة 15 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- يحتوي العرض على كلاس دفاية زيتية 2500 واط ثلاثة مستويات للحرارة مع 13 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- يشمل العرض أيضا كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط ثلاثة مستويات للحرارة 15 ريشة متوفرة باللون الأبيض والأسود.
- يشمل العرض على دفاية كولين 1500 واط متوفرة باللون البيج.
- يحتوي العرض على دفاية اريتي زيت 11 ريشة 2500 واط متوفرة باللون الأزرق.
- يشمل العرض على اريتي دفاية 9 ريشة 2000 واط متوفر باللون الأزرق.
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