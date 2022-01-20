شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية في انتظارك

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عروض بنده السعودية، يتواجد في هايبر بنده كافة المستلزمات والمنتجات التي يقوم ببيعها من منتجات غذائية وغير غذائية أيضًا إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يقوم بتوفير ومنح عدة أصناف تكون متواجدة بالجودة الكبيرة والعالية لكي تتواجد بالسعر المناسب مع المقيمين والأفراد المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة قد حصلت على الكثير من الجوائز أثناء تاريخها ومن تلك الجوائز هي، الجائزة المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية سنة 2013، وجائزة أحسن وأجمل علامة تجارية تتواجد بآسيا عام 2011.
عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 70 ٪ لفترة محدودة جدا الحق العرض
عروض بنده السعودية
خصومات بنده تعد من الشركات الحريصة التي تقدم العروض الكبيرة والرائعة مع أقوى الخصومات التي تكون مذهلة، فيمكن التقديم لتلك الخصومات والعروض سواء كانت يومية أو يتم طرحها وتوفيرها بصورة أسبوعية، حيث أن شركة بنده قد استحوذت ونالت على أربعة مراكز يتم تخصصها بالتوزيعات الرئيسية التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده لديها ستمائة شاحنة من أجل توصيل سبعون ألف مستحضرات غذائي وكذلك الغير غذائي للهايبر.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 165 جرام من التونا الخفيف المفتتة بالزيت النباتي من النوع ألوها عدد أربعة قطع تكون بسعر 11.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- التفاح الجالا الصربي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.50 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- 2 * 900 جرام من الجبن نوعها المراعي سعرها يكون 29.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- سعر البلسم من النوع هيد آند شولدرز مقدار 350 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز البسمتي الأبيض نوعه تاج الهند للكيس الواحد يكون بسعر 57.95 بدلًا من 76.75 ريال سعودي.
- 50 مل من ستيك مزيل العرق الخاص بالتبيض من النوع بيور يكون بسعر 18.95 بدلًا من 42.75 ريال سعودي.
- زيت الشعر بخلاصة جوز الهند والصبار من النوع هيربال إيسنس مقدار 100 مل يكون بسعر 23.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- 125 مل من مقوي الشعر نوعه تريسان يكون بسعر 33.50 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
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