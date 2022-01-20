نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف البوتاجاز وهيرجع جديد تاني بدون دعك ولا مجهود إزالة دهون السنين في ٣ دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البوتاجاز يعتبر تنظيف البوتاجاز من الأشياء الصعبة عند بعض السيدات، بسبب كثرة الدهون الموجودة به، وهناك الكثير يبحثون عن وصفات للتخلص من الدهون الموجودة على البوتاجاز بطريقة سريعة وسهله بدون تعب، معنا نقدم لكم أسهل وصفة لتنظيف البوتاجاز من الدهون بكل سهوله.

وصفه تنظيف البوتاجاز

يوجد الكثير من الوصفات لتنظيف البوتاجاز بكل سهوله ومن هذه الوصفات فيما يلي.

المكونات المطلوبة لتحضير تنظيف البوتاجاز

ملعقتان كربونات الصوديوم.

نحتاج إلى قشر برتقال.

صابون المخصص للمواعين.

لتر ماء.

طريقة تحضير الوصفة

في البداية لا بد أن يوضع قشر البرتقال مع لتر ماء ويرفع على النار حتى الغليان ثم نقوم برفعها من على النار ونتركها تهداء ثم نقوم بوضع كربونات الصوديوم وصابون المواعين، ثم نقوم بوضع عيون البوتاجاز به ونقوم برش البوتاجاز من هذه الماء وتترك لمده ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل البوتاجاز بسلكه نظيفة ستلاحظ إزالة الدهون بكل سهولة ويسر ثم نقوم بغسل عيون البوتاجاز في نفس الماء المنقوعة بها بسلكة المواعين ثم نقوم بمسح البوتاجاز بقماشه قطنية ستلاحظ أن البوتاجاز رجع نظيف ورائع.

طريقة أخرى لتنظيف البوتاجاز

المكونات

ربع كوب خل.

صابون المخصص للمواعين.

بيكنج بودر.

كما أنه نحتاج إلى ليمونه.

وحوالي لتر ماء.

طريقة تحضير الخلطة

يوضع لتر الماء فى وعاء ثم يوضع البيكنج بودر وعصير الليمون فى الماء ويقطع قشر الليمونة في الماء ثم نقوم بوضع عيون البوتاجاز في الخلطة، ثم نقوم بوضع الخلطة على البوتاجاز حتي يغطي بالماء ويترك لمده نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل البوتاجاز بنفس الماء بالسلكة المواعين، ثم نقوم بتنشيف البوتاجاز بقماشه قطنية بعد التخلص من الماء الموجودة على البوتاجاز ستلاحظ لمعان رائع ونظافة فائقة.