شوف لثلاثة أيام فقط توفير على كل منتجات بنده ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده Panda

تتوفر كثير من العروض الحصرية على أسعار المميزة بكافة فروع بنده هايبر ماركت بالمملكة العربية ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية على المنتجات الغذائية، كما تتوفر خصومات عديدة منهم اليوم ولفترة محدودة على باقي أنواع الأجهزة الكهربائية المختلفة، وغيرها من خصومات، حيث يعد ماركت بنده من أهم الماركتات الموجودة بالمملكة العربية السعودية الذي يقدم العديد من الخدمات الحصرية المتنوعة بأكثر من فروع لديه في المملكة أو خارجها، وسوف نستعرض مع حضراتكم فيما يلي أحدث عروض بنده الحصرية، ومنها:

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية Panda Ksa offers

توجد خصومات عديدة في بندة بالمملكة العربية السعودية على المنتجات الغذائية كما ذكرنا من قبل، ومنها: خصم خاص على سعر كاتشب الطماطم الطبيعي من ماركة قودي Goodi، وعرض آخر منهم على سعر تتبيلة السلطة من ماركة قودي Goodi، وغيره على سعر المايونيز متعدد النكهات من قودي، وخصم آخر منهم على سعر صلصة ماريانا من Goodi.

عروض بنده الصفحة الرئيسية بخصومات خاصة من موقع بندة

من داخل ماركت بنده بالمملكة العربية السعودية تتوفر خصومات مميزة على أسعار: عبوات الذرة الحلوة الذهبية كاملة الحبة من ماركة بندة، وخصم آخر منهم على سعر عبوات الفطر المقطع من هيبا، وخصم آخر منهم على سعر الفول المدمس من بندة بالخلطة المصرية وبالخلطة السعودية، كما يوجد عرض آخر منهم على سعر كاتشب الطماطم من تريفا، وعرض آخر منهم على سعر الصوصات المتنوعة من قودي Goodi.

عروض بنده اليوم ولفترة محدودة من هايبر بنده Panda offers

تتوفر خصومات عدة من بنده ماركت اليوم ولفترة محدودة بفروع بنده في جميع المدن على الحلويات بأنواعها، ومنهم: خصم خاص على سعر عبوات شكولاتة بريك من تيفاني، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة كادبوري Cadbury، وتبلوروان Toblerone، كما تتوفر بالفروع خصومات حصرية على أسعار حلاوة الكراميل من لاكشوريو المداح، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة كوكيز الأصلية وبالشكولاتة من امريكانا، وخصم أخر منهم على سعر رقائق الويفر المحشوة من بي بي.