نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعاني من ضعف الذاكرة المؤقت والتركيز إليكم أهم النصائح للوصول لحد العبقرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الذاكرة الضعيفة والنسيان من الظواهر الطبيعية التي يمر بها الكثيرين منا مع استعاد العوامل المرضية بالطبع، ويبكون نتيجة للمرور السريع على المادة العلمية أونتيحه لتشابه المعلومات أو نتيجة للقلق والانشغال بقرارات كبيرة ومصيرية في الحياة،وأحيانا تكون لأسباب سوء التغذية والإكثار من الأغذية الغير صحية، والإجهاد الذهني والجسدي المبالغ فيه وعدم أخذ القسط الكافي من الراحة.

بعض النصائح والإرشادات تحسين أداء الذاكرة إلى حد العبقرية

الحفاظ على دفتر ملاحظات وقلم

و من الأحسن أن يكون سهل لحمل للتدوين وترتيب أحداث اليوم والمهام المهمة التي يجب تذكرها،وأيضا لتسجيل الأفكار الإبداعية فالكتابة ورؤية أفكارك تكتب يعمل على تثبيتها في العقل الواعي والباطن وسرعة استعدادها عند الحاجة لها.

الاهتمام بالألعاب التي تحرك الذهن

تعمل هذه الألعاب على تنشيط وتقوية الذاكرة و التركيز وهذه الألعاب كثير على الحواسب الآلية والموبايلات ومن الممكن أيضا لعب الشطرنج و السودوكو.

عدم لقيام بعدة مهام مختلفة في وقت واحد

فمن الأفضل القيام بمهمة أو نشاط واحد لإعطاءه التركيز الكامل وإتمامه بنجاح وسهوله، فلا يمكن مذاكرة مادة معينة والتفكير في مادة أخرى، فيمكننا تنظيم الوقت للمساعدة على إنجاز المهام والنشاطات المختلفة.

تجاهل الانتقادات والأحداث السلبية

أحيانا يؤثر سلبا الانتقادات والأحداث السيئة على التركيز، فمن الأفضل التفكير والتركيز على الالتزامات والقرارات الإيجابية والنصائح المفيدة لحسين الحالة النفسية والذاكرة.

الابتعاد عن العادات السيئة

مثل التدخين وشرب الكحوليات وأنواع العقاقير المخدرة لما لها من تأثير خادع ومؤقت علي التركيز والذاكرة بل بالعكس تدمر خلايا المخ على المدى الطويل.

ممارسة التمارين الرياضية

بالفعل العقل السليم في الجسم السليم فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم كله ووصول الكمية اللازمة من الأكسجين للمخ مما يجعله يعمل بشكل إيجابي جدا، كما تعمل الرياضة على تفريغ الطاقة السلبية وامتداد الجسم بالطاقة الإيجابية والنشاط للتفكير بشكل واعي وسليم.

بعض الأطعمة التي تساعد علي تقوية الذاكرة

كل الأطعمة الغنية بأوميجا ثري مثل الأسماك والمكسرات المختلفة بأنواعها ومن الممكن تناولها كمكمل غذائي وأيضا الخضراوات كالسبانخ والبقدونس وبعض الفواكه مثل الأناناس والمشمش.