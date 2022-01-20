بمعلقة واحده من هذا المكون خزن البطاطس بطريقة صحيحة من السنه للسنه من غير ما يسود

البطاطس من الأطباق الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تعد من الإطباق الشهية التي يحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ومع مرور الوقت يتغير لون البطاطس وذلك لاحتوائها على النشويات لذلك حتى تتوافر لدينا طوال السنة يجب أتباع طرق معينة لتخزينها فسوف نتعرف على تلك الطرق من خلال هذا المقال.

تخزين البطاطس

أخذت كثير من ربات المنازل يبحثون على طرق تخزين البطاطس وذلك حتى تتوافر لديها طوال السنة لذلك سوف نوضح طرق تخزينها من خلال النقاط التالية :-

الطريقة الأولى في التخزين:-

نغسل البطاطس جيدا ونقوم بتقشيرها.

نضع البطاطس في الماء به الملح والليمون.

نخرج البطاطس ونقطعها إلى أصابع أو دوائر ونضع عليها خل.

وليمون وتوضع في أكياس ثم نضعها في الفريزر.

عند وضع الليمون والخل لا يتغير لونها.

الطريقة الثانية لتخزين البطاطس

لا نقوم بتقشير البطاطس أو تقطيعها وأنما نقوم بوضع البطاطس كما هي وتغطيتها لا يجب أن تتعرض للضوء أو الهواء.

تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٨ مئوية.

يمكن أن توضع في صناديق خشبية مع وجود فتحات بها.

فوائد البطاطس

للبطاطس فوائد عديدة منها