شوف أقوى العروض الحصرية من هايبر بنده السعودية

أقوى العروض الحصرية التي يقدمها هايبر بنده هذا الأسبوع، حيث يقوم هايبر بنده هذا الأسبوع بتقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية على منتجاته من، الأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية، ومنتجات العناية بالأطفال، ومنتجات العناية الشخصية، واللحوم، والدجاج، والكثير من العروض الأخرى والتي يمكنك الحصول عليها مع أفضل الخصومات، ومن أهم هذه العروض هي عروض (20/15/10 ريال سعودي) للحصول على جميع أحتياجات المنزل وجميع أحتياجات الأسرة، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 16 جمادي الثاني إلى يوم الثلاثاء الموافق 22 جمادي الثاني أو حتى أنتهاء الكمية.

عروض هايبر بنده

قم بالحصول على خبز برجر البطاطس فوشية بوزن 324 جرام، بسعر 5 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 6.25 ريال سعودي للكيس.

كما يمكنك الحصول على شابورة قراميش /القمح الكامل أصلية بوزن 375 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.90 ريال سعودي ل 2 كيس.

أشتري أيضا صندوق كب كيك سويتز بوزن 1 كيلو، بسعر 19.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 22.50 ريال سعودي للحبة.

احصل على كيك الفانيلا الصغير نحول (12×32 جرام)، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 17.90 ريال سعودي ل 2 حبة.

أشتري أيضا على خبز البرجر بالسمسم فوشية 6 حبات، بسعر 5 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 7 ريال سعودي ل 2 كيس.

كما يمكنك الحصول على باوند كيك الفواكه يومي بسعر 5 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على خبز التورتيلا إم إف بوزن 370 جرام، بسعر 15 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 34.50 ريال سعودي ل 2 حبة.

هايبر بنده

أشتري معمول بر بالتمر حجم صغير / بالتمر حجم صغير. بسعر 19.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 24.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل أيضا على كرواسون بالزعتر / بالجبنة خمس حبات بوزن 65 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 13.95 للعلبة.

كما يمكنك التوفير والحصول على شرائح خبز أسمر لوزين بوزن 600 جرام. بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 11.50 ريال سعودي ل 2 كيس.

عروض بنده