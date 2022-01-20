شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

عروض اكسترا السعودية، تكون شركة اكسترا متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أنها شركة من الشركة المستمرة في تقديم أكبر وأقوى العروض مع الخصومات المذهلة، وكذلك فإن شركة اكسترا من ضمن الشركات الحريصة على تقديم هذه الخصومات والعروض بالأسعار التي تتناسب مع كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي متخصصة من أجل بيع كل الإلكترونيات من خلال التجزئة، مع توافر وتواجد جميع الأجهزة المنزلية بالشركة.

عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ولمدة 10 أيام فقط

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كافة الإلكترونيات، كما أن هذه الشركة تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية، وهي تقوم ببيع جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وأيضًا فإن تلك الشركة تأسست في سنة 2003، وكذلك تكون شركة اكسترا شركة مساهمة استطاعت الدخول للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر ديسمبر من عام 2018، وتكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في البيع لهواتف المحمول والكاميرات وأشياء أخرى.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على كمبيوتر المحمول من النوع لينوفو فليكس 5 بالذاكرة المؤقتة حجم 4 جيجا بايت سعة التخزين تكون 256 جيجابايت ويندوز 10 إس حجم الشاشة 14 بوصة يكون بسعر 2399 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا لاب توب من النوع لينوفو أيدباد 4 سعة التخزين 1 تيرا بايت بالذاكرة المؤقتة تكون 4 جيجا بايت شاشة حجمها 14 بوصة يدعم ويندوز 10 يكون بسعر 1699 بدلًا من 1949 ريال سعودي.

خصومات اكسترا كمبيوتر المحمول من النوع إكس بافليون 360 سعة التخزين تكون 256 جيجا بايت بالذاكرة المؤقتة 4 جيجا بايت مع الشاشة بحجم 14 بوصة ويندوز 10 يكون بسعر 2499 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا